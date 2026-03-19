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La FIFA se une a campaña de sustentabilidad en México para el Mundial 2026

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México, 19 mar (EFE).- Jurgen Mainka, director general de la oficina de la FIFA en México, dijo este jueves que para su organismo es una prioridad promover la responsabilidad de gestionar de manera adecuada recursos como plásticos y textiles en el Mundial 2026, el más grande organizado hasta ahora.

"Este evento será la edición más grande de un Mundial en tres países. Es un reto sin precedentes. La FIFA ha desarrollado una estratega de sustentabilidad y recursos humanos que busca gestionar de manera sustentable todo el impacto ambiental que rodea al torneo y por eso se une a esta campaña de 'Gol por el ambiente'", afirmó Mainka.

El director general de la oficina de la FIFA en México estuvo en el lanzamiento de la campaña 'Gol por el ambiente' que impulsa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que busca promover acciones y proyectos en favor del medio ambiente en el Mundial 2026 que arranca el próximo 11 de junio.

"Esta iniciativa se alinea con nuestro compromiso. Queremos celebrar 'Gol por el ambiente' e invitar a los distintos sectores a participar. Es un orgullo ser parte de esta iniciativa. Todas las organizaciones tenemos la responsabilidad de gestionar nuestros recursos de manera responsable", subrayó Jurgen Mainka.

El directivo estuvo acompañado de Gabriela Cuevas, representante del Gobierno Federal de México para la organización del Mundial 2026; Alicia Bárcena, secretaria del medio ambiente y recursos naturales; y Marina Boy, procuradora federal de protección al ambiente.

Gabriela Cuevas puntualizó la intención de que esta iniciativa sea una campaña histórica.

"A todos nos toca poner estas pequeñas acciones para transformar no sólo nuestra comunidad, sino el planeta entero. Estamos a 84 días para que México vuelva a hacer historia. El deporte es una poderosa herramienta de transformación social y ambiental", señaló.

Cuevas destacó que esta iniciativa será una oportunidad para demostrar que pequeñas acciones pueden ser trascendentales a grandes escalas.

"'Gol por el ambiente' nace en un momento clave, cuando nos preparamos para recibir al mundo en la mayor fiesta del fútbol a nivel global. Por eso empezamos con acciones en las que nos comprometemos con el medio ambiente. No se trata sólo de hablar de sustentabilidad, sino de llevarla a la práctica entre todos", concluyó.

Esta campaña, que es voluntaria, busca la gestión circular de plásticos y textiles que alargue la vida útil de estos materiales a nuevos ciclos productivos. EFE

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