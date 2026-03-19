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La CNMC reclama medidas para mitigar los cambios bruscos de tensión tras el apagón de 2025

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Madrid, 19 mar (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha aprobado su informe de recomendaciones tras el apagón eléctrico de abril de 2025 y reclama medidas para mitigar los cambios "bruscos" de tensión y reforzar la coordinación entre los gestores de red y la visibilidad de sus redes.

La CNMC entiende que en el momento del incidente el sistema disponía de herramientas normativas y regulatorias, así como de mecanismos para garantizar el suministro, según ha apuntado en un comunicado.

Para contribuir a la estabilidad del sistema, el organismo analiza la complejidad asociada a las infraestructuras de evacuación compartidas por varios productores y que, según ha apuntado la CNMC, requieren una delimitación precisa de responsabilidades para asegurar una operación eficiente del sistema.

Tras el cero energético del 28 de abril, la CNMC también recomienda avanzar en la armonización normativa a nivel europeo y nacional en materia de límites de tensión y temporalidad de las sobretensiones, garantizando márgenes adecuados de seguridad.

Asimismo, pide reforzar los programas de inspección periódica de los sistemas de protección y verificar el funcionamiento de las instalaciones tras su certificación inicial.

El informe incluye también recomendaciones para otros sectores afectados por la dependencia del suministro eléctrico. Así recoge medidas en el sector gasista y de carburantes, así como actuaciones en el sector ferroviario.

En el ámbito de las telecomunicaciones y el audiovisual, se insta a completar la tramitación del proyecto normativo sobre seguridad y resiliencia de las redes y a reforzar la coordinación con la planificación eléctrica, incluyendo el impulso de la implantación del "DAB+" y de sistemas automáticos de alerta.

La CNMC entiende que hay que seguir adaptando los marcos técnicos, operativos y normativos a un sistema eléctrico en continua transformación, caracterizado por una elevada penetración de generación renovable, una mayor complejidad operativa y una creciente volatilidad de las tensiones.

Según el organismo, la información recabada a través de peticiones específicas y las reuniones mantenidas con el sector en grupos de trabajo han permitido profundizar en el diagnóstico de la situación actual del sistema eléctrico y en las medidas necesarias para afrontarla.

Asimismo, la CNMC ha explicado que este informe recoge sus propuestas regulatorias desde una perspectiva consultiva, sin perjuicio del resto de actuaciones que resulten procedentes en el marco de la investigación abierta sobre el apagón. EFE

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