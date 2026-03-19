Junts considera que la retirada de los presupuestos es "la guinda del fracaso" de Illa

Barcelona, 19 mar (EFE).- El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este jueves que la retirada del proyecto de presupuestos por parte del presidente del Govern catalán, Salvador Illa, es "la guinda" de su "fracaso" y del pacto de investidura suscrito con ERC y Comuns.

El Govern catalán ha aprobado esta mañana un suplemento de crédito por valor de 5.988,65 millones de euros a la espera de negociar un nuevo proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2026 con ERC, después de que ayer retirase las cuentas para ganar tiempo en la negociación.

En declaraciones a La 2 Cat y Ràdio 4, Turull ha acusado a PSC y a ERC de haber "jugado con el país" y de haber hecho "chantaje" a los catalanes por sus respectivos "intereses de partido".

Para Turull, que ERC justificase ayer su acuerdo para retirar los presupuestos con el hecho de poder "avanzar nacionalmente" es "contradictorio" con negociar con Illa.

En cualquier caso, Turull ha dicho que Junts "analizará" el suplemento de crédito que ha aprobado hoy el Govern catalán, aunque ha advertido de que su formación no es partidaria de poner "parches" ni de "hacer de muleta" del ejecutivo socialista.

Y ha acusado al presidente catalán de generar "inestabilidad" en Cataluña, a la par que lo considera "prisionero" de su acuerdo de investidura.

Preguntado por la cesión del IRPF a Cataluña, la principal demanda de ERC en la negociación presupuestaria, Turull ha respondido que representa una "falta de ambición" por parte de los republicanos.

"Le pido a ERC que vuelva a la casilla de salida del concierto económico, que seguro que ahí hay mucho más de lo que nos une que de lo que nos separa. Pero ir a defender un IRPF, no, porque esto es falta de ambición. Y para falta de ambición ya tiene de compañero de viaje al president Illa", ha sostenido. EFE