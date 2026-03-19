Junqueras exige a Illa una alternativa "igual de buena o mejor" si no cumple con el IRPF

Barcelona, 19 mar (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha exigido al Govern de Salvador Illa y al PSOE que, si no cumplen con la cesión del IRPF a la Generalitat, deberán plantear una alternativa "igual de buena o mejor" para que los republicanos acepten aprobar los presupuestos catalanes.

En una entrevista en TV3, Junqueras ha subrayado que "si todos los esfuerzos dedicados a exigir a ERC que deje de pedir el cumplimiento de los acuerdos se pusieran en reclamarle al Partido Socialista que cumpla los pactos, ya habría presupuestos aprobados".

El Govern acordó ayer con ERC retirar el proyecto de presupuestos para 2026 -que debía votarse este viernes en el Parlament-, con el fin de ganar tiempo para negociarlos y poder aprobarlos antes de las vacaciones de verano, mientras que los republicanos evitaron fijar el IRPF como una condición imprescindible en la nueva negociación presupuestaria, como sí había sido hasta ahora.

"En estos momentos constatamos que el PSOE no quiere moverse y que el PSC no es capaz de convencerle", ha señalado el líder de ERC, que ha apuntado que si en los próximos meses los socialistas no avanzan en la cesión del IRPF a Cataluña deberán presentar alternativas que sean "igual de buenas o mejor".

Sin embargo, no ha mencionado cuáles podrían ser estas alternativas para no mostrar sus cartas en la negociación.

"Lo que es muy extraño es que nosotros tengamos que dar explicaciones de por qué hay que cumplir los acuerdos. Quién debería dar explicaciones es quién no los cumple", ha enfatizado.

Junqueras ha vuelto a pedir que el resto de partidos y agentes económicos y sociales acompañen a ERC en la reclamación del IRPF porque "es bueno para Cataluña", y se ha dirigido a Junts, después de que el secretario general de este partido, Jordi Turull, haya criticado el papel de ERC en las negociaciones presupuestarias.

"Me gustaría que Turull y Junts nos ayudaran a defenderlo y a negociarlo. Pero reivindicarlo en una entrevista de televisión y no hacer nada no ayuda mucho", ha señalado el presidente de ERC.

Tras recordar que en el pasado varios ministros socialistas, como la misma vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se han comprometido en avanzar en la recaudación del IRPF pero ahora lo rechazan, ha señalado que el PSOE "no genera mucha confianza" porque "tan pronto dice que sí como que no" sobre el cumplimiento de los acuerdos. EFE