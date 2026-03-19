Iñigo Pérez saca a los pesos pesados ante el Samsunspor, con Alemao en punta con De Frutos

Madrid, 19 mar (EFE).- El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, ha apostado por el once de gala, con el brasileño Alemao de nuevo en la delantera, junto a Jorge de Frutos, para enfrentarse este jueves con el Samsunspor turco en la vuelta de octavos de final de la Liga Conferencia.

El extremo marroquí Ilias Akhomach se queda en el banquillo después de las molestias que arrastra desde el partido contra el Levante del pasado lunes.

El bloque de salida del Rayo lo conforman Batalla; Pepe Chavarría, Lejeune, Luiz Felipe, Ratiu; Ciss, Unai López, Isi; Álvaro García; De Frutos y Alemao.

En el Samsunspor, su técnico, el alemán Thorsten Fink, apuesta por el mismo equipo de salida que jugó hace una semana en la ida, con la única novedad de la baja del camerunés Olivier Ntcham, a quien sustituye el senegalés Cherif Ndiaye.

Su once está formado por Kocuk; Tomasson, Van Drongelen, Satka, Çift; Celil, Mendes, Makoumbou, Holse, Ndiaye y Mouandilmadji. EFE