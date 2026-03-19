Infografías del jueves 19 de marzo

IRÁN GUERRA - La tensión crece en el Golfo Pérsico por los ataques iraníes contra instalaciones de hidrocarburos en países árabes, que han continuado esta madrugada.

INFORME FELICIDAD - La empresa de sondeos Gallup publica su informe sobre la Felicidad Mundial 2026. Su publicación precede al Día Internacional de la Felicidad, que se celebra el 20 de marzo.

MOTOCICLISMO MOTOGP - Previa del Gran Premios de Brasil de MotoGP.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES - Cuadro de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

ESPAÑA POBLACIÓN - El INE publica la estadística del padrón de españoles residentes en el extranjero a 1 de enero de 2026, con datos por comunidades y provincias.

CARBURANTES PRECIOS - La Unión Europea actualiza su Boletín Petrolero.

COMERCIO GLOBAL - La Organización Mundial del Comercio (OMC) presenta las perspectivas y estadísticas del comercio global, en medio de las disrupciones del tránsito de mercancía que ha causado el conflicto en Oriente Medio.

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