Gallardo llama "patético" a Abascal y le acusa de incitar a cargos de Vox para atacarle

Valladolid, 19 mar (EFE).- El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y exdirigente de Vox Juan García-Gallardo ha tildado este jueves de "patético" al líder nacional del partido, Santiago Abascal, al denunciar que han incitado a cargos de Vox para que le ataquen a través de las redes sociales.

"Patético, Santi, patético", ha resumido García-Gallardo -aún afiliado de Vox- en un mensaje publicado en su perfil de la red social X, que acompaña con una captura de pantalla de un mensaje que asegura que ha recibido esta mañana de alguien de dentro de Vox, que le advierte de que hay una estrategia de comunicación en redes sociales contra él.

En concreto, ese mensaje avisa de que ayer, cuando se publicó una entrevista de García-Gallardo en el diario El Mundo y acudió a otra entrevista con Antena 3, en las que criticó a la dirección de Vox, los responsables de comunicación del partido enviaron "instrucciones" a sus homólogos en las comunidades para que lo compartieran con los diputados autonómicos, para publicar mensajes en contra y respaldando a Abascal.EFE