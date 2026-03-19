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Finaliza sin éxito la segunda semana de búsqueda de la mujer que cayó al río en Asturias

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Oviedo, 19 mar (EFE).- El operativo de búsqueda de la mujer de 56 años que el pasado 6 de marzo se cayó al río Silvestre, en el municipio asturiano de San Martín del Rey Aurelio, ha finalizado este jueves las labores sin éxito, cuando se cumplen dos semanas de rastreo.

Fuentes de la Guardia Civil han apuntado que el dispositivo se pondrá de nuevo en marcha a las 8:30 horas de mañana, viernes.

En el operativo participan efectivos de la Guardia Civil, Bomberos, Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil, además de dos helicópteros y otras dos unidades de drones.

El dispositivo se puso en marcha el pasado 6 de marzo, después de que la hija de la mujer diera aviso a los servicios de emergencias a las 19:40 horas en una llamada en la que alertaba de que su madre se había caído por accidente al río Silvestre.

En el tercer día de búsqueda fueron localizadas dos prendas de vestir de la mujer en la zona en la que había sido vista por última vez, en el entorno de Piñera, mientras que dos días después fue encontrada una zapatilla en el margen del río cerca de su vivienda. EFE

(Vídeo)

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