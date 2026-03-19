Feijóo dice que la falta de Presupuestos evidencia que el Gobierno es un "zombi" y pide a Sánchez convocar elecciones

Feijóo advirtió: “Si el Partido Popular estuviese gobernando, hoy el precio de la gasolina, del gasoil, del gas y de la electricidad hubiese bajado del 21 al 10% el impuesto de valor añadido. Entendemos que esto es una forma de hacer política absolutamente contraria a la del Gobierno”. El debate por la política fiscal y las medidas ante la crisis de la guerra en Irán se entrelazó con la principal exigencia expuesta por el líder del Partido Popular, quien reclamó públicamente la convocatoria de elecciones generales debido a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. Según detalló Europa Press, Feijóo consideró que el retraso en la presentación de las cuentas evidencia que el Gobierno de Pedro Sánchez es un “zombi político” y que gobierna sin respaldo parlamentario suficiente.

El presidente del Partido Popular se pronunció tras confirmarse que el Ejecutivo atrasará la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, compromiso que, según la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ve postergado porque el Gobierno priorizó la negociación del decreto ley con medidas para mitigar el impacto de la guerra en Irán. Pedro Sánchez, por su parte, justificó desde Bruselas esta decisión señalando que el Ejecutivo “ahora está en lo importante y urgente”, haciendo alusión a las próximas resoluciones que se tratarán en el Consejo de Ministros.

Europa Press informó que Feijóo trasladó su postura durante una intervención en Bruselas, después de participar en la reunión del Partido Popular Europeo previa al Consejo Europeo. Allí sostuvo que la paralización de los Presupuestos “incumple la obligación constitucional de presentar Presupuestos en la Cámara”, y apuntó a lo que definió como un “fallo multiorgánico continuado desde el año 23 hasta el año 26” por la falta de mayoría parlamentaria, lo que impediría la aprobación de leyes y presupuestos.

El líder de la oposición subrayó que en la última sesión parlamentaria el Gobierno fue “derrotado doblemente” en dos iniciativas relevantes: una relacionada con política de inmigración, donde el Congreso solicitó frenar la regularización de inmigrantes con votos de PP, Vox y Junts; y otra orientada a medidas de apoyo a las familias frente a la crisis derivada por el conflicto en Irán. Europa Press reflejó que Feijóo reiteró su definición del Ejecutivo como “zombi político” y aseguró que ni siquiera sus socios respaldan las posturas del Gobierno en materia de defensa y política exterior.

Para Feijóo, el hecho de posponer la presentación de los Presupuestos y justificarlo con la guerra en Irán resulta insuficiente. “En España no hay un Gobierno que gobierne, hay un Gobierno que ocupa el gobierno, pero no gobierna. Y es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles”, expresó, y añadió: “Alegar que no ha presentado el PGE porque hace 15 días ha empezado una guerra en Irán es algo que no se lo cree ni el propio presidente”. Según consignó Europa Press, instó a Sánchez a “respetar a los 50 millones de españoles” y recordó que España “tiene vida inteligente”, criticando la gestión y las justificaciones del Ejecutivo.

La demanda de elecciones fue otro de los puntos clave de la intervención del responsable del PP, quien justificó la petición porque, en su opinión, el Gobierno carece de capacidad para gobernar y se limita a ocupar el poder. Sostuvo que dado el escenario de debilidad parlamentaria y la imposibilidad de aprobar leyes clave como los presupuestos, lo lógico sería recurrir a la ciudadanía a través de las urnas.

Por otra parte, Feijóo cuestionó las políticas de ingresos aplicadas desde el Gobierno en el contexto de la crisis internacional. Europa Press reportó que el dirigente popular acusó al Ejecutivo de “hacer caja” con los aumentos de precios provocados por la guerra, poniendo de ejemplo el precio de los combustibles y señalando la falta de rebajas fiscales para sectores como el profesional, agrícola, de transporte y pesca. “Es una indecencia hacer caja con el precio del gasóleo y con el precio de la gasolina”, afirmó, advirtiendo de un impacto negativo en toda la cesta de productos si el Ejecutivo no implementa rebajas en el sector de hidrocarburos.

La alternativa propuesta por Feijóo incluye un paquete de medidas fiscales y de apoyo económico. Entre los puntos destacados, defendió la reducción a la mitad de los gravámenes sobre la electricidad, el gas, la gasolina y el diésel, así como la eliminación del impuesto de generación eléctrica y la actualización de la tarifa del IRPF conforme a la inflación. El líder popular destacó que su partido había presentado hace dos semanas un paquete “razonable” para enfrentar la crisis, y resaltó la aprobación en el Senado de mociones favorables a familias, la industria y el sector primario impulsadas por el Grupo Popular, cuya mayoría absoluta permitió avanzar en esas propuestas.

Durante su comparecencia, Feijóo hizo referencia a ejemplos de países como Italia o Portugal, que ya aplicaron medidas para contener el alza de precios energéticos. Según publicó Europa Press, insistió en que “los ciudadanos lo que buscan son soluciones” y criticó que el Gobierno priorice “planteamientos partidistas o personales”.

En el marco del conflicto internacional y la coyuntura parlamentaria, los reproches del líder de la oposición incluyeron mensajes directos a Pedro Sánchez, a quien acusó de “dormitar en el gobierno” y de comportarse como un “zombi político”. Feijóo argumentó que el Ejecutivo se muestra inactivo frente a las urgencias del país, afirmando que “ni leyes, ni presupuestos” logran pasar el filtro de la votación por la falta de apoyos.

La cobertura difundida por Europa Press recoge así un panorama marcado por la confrontación política ante la falta de Presupuestos Generales del Estado, las diferencias sobre las políticas públicas y el manejo de la crisis internacional, con solicitudes públicas de convocatoria electoral y la presentación de alternativas en materia económica desde el principal partido de la oposición.