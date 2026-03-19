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Estudio: Las regiones europeas más pobres, las más vulnerables a la contaminación del aire

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Barcelona, 19 mar (EFE).- Un estudio dirigido por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) ha mostrado que las regiones en Europa con mayores niveles de pobreza y menor adopción de energías renovables son las que presentan el mayor riesgo de mortalidad asociado a la contaminación del aire.

En cambio, las regiones con mayor producto interior bruto (PIB) per cápita, menores tasas de pobreza y mayor esperanza de vida presentaban un menor riesgo de mortalidad asociado a la contaminación del aire.

En un comunicado, el ISGlobal, un centro impulsado por la Fundación "la Caixa", ha explicado este jueves que estas desigualdades han evolucionado de manera distinta a lo largo del presente siglo.

Por ejemplo, las regiones más ricas experimentaron una disminución significativa de los riesgos asociados al material particulado fino (PM2,5), partículas gruesas (PM10) y dióxido de nitrógeno (NO2), mientras que las regiones con menores ingresos observaron solo pequeñas mejoras.

El primer autor del estudio, Zhaoyue Chen, ha señalado que cuantificar los riesgos de mortalidad atribuibles a la contaminación del aire en cada región puede ayudar a "identificar con mayor precisión a las poblaciones vulnerables."

El estudio también ha analizado cómo la transición hacia la energía renovable afecta la mortalidad relacionada con la contaminación del aire.

Los análisis muestran que el aumento del uso de la energía renovable durante el presente siglo está asociado con una reducción de la mortalidad por contaminación del aire del 12 % para PM2,5, del 54 % para PM10 y del 20 % para NO2.

Además, las regiones con una adopción mayor y más rápida de energías renovables han experimentado una disminución de la vulnerabilidad de la población a los impactos sanitarios de la contaminación del aire.

Sin embargo, el progreso ha sido desigual en todo el continente, ya que los países del norte muestran un crecimiento alto y rápido en la adopción de energía limpia, mientras que varios países del sur y del este siguen mostrando una dependencia relativamente alta de los combustibles fósiles.

El estudio analizó una base de datos de mortalidad diaria de EARLY-ADAPT, un proyecto de investigación europeo cuyo objetivo es analizar cómo las poblaciones se están adaptando a los retos de salud pública provocados por el cambio climático.

El ISGlobal ha especificado en el comunicado que los niveles diarios de contaminantes atmosféricos fueron estimados usando avanzados modelos de aprendizaje automático, unos algoritmos que identifican patrones en datos para realizar predicciones.

Los investigadores también incorporaron indicadores socioeconómicos regionales y datos sobre el consumo de energía renovable obtenidos de la base de datos de estadísticas regionales del Eurostat.

Esas variables fueron incluidas en los modelos epidemiológicos, una representación matemática que simula la propagación de enfermedades infecciosas en una población. EFE

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