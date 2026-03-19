El Valencia busca prolongar su racha de tres visitas invicto en el Sánchez-Pizjuán

Sevilla, 19 mar (EFE).- El Valencia, que el sábado disputa en el Sánchez-Pizjuán su encuentro de la vigésima novena jornada liguera, mantiene abierta una racha de tres partidos consecutivos sin perder en el campo del Sevilla, aún lejos de las trece visitas invicto al mismo rival que acumuló entre 1990 y 2006.

La última derrota valencianista en Sevilla fue en septiembre de 2001, cuando el equipo dirigido por Julen Lopetegui liquidó el partido en 20 minutos con los goles de Papu Gómez, Montiel y Rafa Mir antes de que Hugo Duro maquillase el marcador (3-1).

Desde entonces, el equipo che ha empatado dos veces en el feudo sevillista, ambas a uno -con goles locales de Lamela y Pedrosa y tantos visitantes de Cavani y Luis Rioja-, y venció 1-2 en la primera jornada de la Liga 23/24, cuando abrió el marcador Diakhaby, igualó En-Nesyri y decantó el resultado Javi Guerra.

Estos resultados todavía no se acercan a los acumulados entre los dos milenios, cuando el Valencia estuvo casi catorce años sin perder en el Sánchez-Pizjuán, donde sumó seis victorias y siete empates entre el 2-1 de la campaña 1990/91 (marcaron Salguero, Ramón y el visitante Fernando) y el 1-0 (gol de Jordi López) de la temporada 2005/06.

A pesar de ello, el balance entre estos dos contendientes en la capital andaluza es netamente favorable al Sevilla, que ha ganado 63 de los 102 encuentros de la serie (62%) frente a los 19 triunfos del Valencia (18%) y a los 20 empates registrados (20%). EFE

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