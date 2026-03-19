El Ramadán, el uso del burka o el proceso de regularización: foco de los discursos de odio

Madrid, 19 mar (EFE).- La celebración del Ramadán, el debate sobre el uso del burka y el proceso de regularización de migrantes han sido los principales focos de los discursos de odio en el mes de febrero, según la monitorización del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), que destaca la proliferación de mensajes desinformativos y antiinmigración.

Así se desprende del último boletín del Oberaxe, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha detectado que el 57 % de los mensajes reportados en febrero deshumanizan a las personas de origen extranjero, una cifra que supone un repunte de 14 puntos porcentuales respecto a enero.

La segunda causa más frecuente de los mensajes denunciados es que se presenta al grupo como amenaza (26 %), dato que desciende 10 puntos porcentuales respecto al mes anterior, mientras que los comentarios que promueven la expulsión del colectivo suponen el 7 %, y un 3 % de los mensajes incitan a la violencia.

La mayoría de los mensajes de discurso de odio se dirigieron a personas del norte de África (63 %), mientras que los mensajes contra las personas musulmanas alcanzaron el 30 %, más del doble que el mes anterior, que fue el 14 %.

Este aumento coincide con el inicio del Ramadán, así como con el debate político y social sobre el uso del burka en los espacios públicos.

Además, los mensajes contra personas afrodescendientes representaron el 11 % de los comentarios reportados, lo que refleja un descenso respecto a enero, que se situó en el 15 %.

En el mes de febrero, las redes sociales retiraron el 45 % de los mensajes notificados frente al 57 % que se suprimieron en enero. De ellos, un 11 % se retiraron dentro de la primera semana, mientras que un 34 % fueron eliminados tras notificarse como institución o verificador confiable ('trusted flagger').

Además, el sistema FARO (Filtrado y Análisis de Odio en Redes Sociales), basado en inteligencia artificial, detectó en febrero 37.477 comentarios, lo que supone un 6,2 % más que los detectados un mes antes.

TikTok lidera la retirada de los mensajes de odio (el 81 % de los contenidos reportados), de los cuales un 52 % se eliminaron en las primeras 24 horas. Le sigue la plataforma X, con un porcentaje de eliminación del 64 %; se alcanzó un 100 % de retirada en esta plataforma vía 'trusted flagger'.

Instagram borró el 30 % de los comentarios, con una mejora del 16 % respecto al mes anterior. Facebook retiró el 26 % de los contenidos reportados y de ellos el 79 % se borró a través de la vía 'trusted flagger'. YouTube registró un 9 % de contenidos suprimidos, de ellos el 80 % vía 'trusted flagger'.

Durante el mes de febrero los mensajes en redes sociales relativos a la inseguridad ciudadana alcanzaron el 50 %, lo que supone un descenso de 4 puntos porcentuales respecto a enero.

Predominan las narrativas que vinculan la migración con la inseguridad ciudadana, al atribuir comportamientos agresivos o delictivos a personas extranjeras. Esto evidencia la instrumentalización de la inseguridad ciudadana para reproducir narrativas xenófobas y racistas que consolidan estereotipos basados en datos falsos que impactan en la opinión pública.

El ámbito deportivo enmarcó el 20 % de los mensajes analizados en este boletín, lo que supone un incremento de 3 puntos porcentuales respecto a enero.

Uno de los episodios que más discurso de odio suscitó fue el partido entre el Real Madrid y el Benfica, que se detuvo al activarse el protocolo contra el racismo debido a insultos a Vinicius. También las publicaciones en redes sociales de Lamine Yamal vinculadas con el Ramadán produjeron numerosos comentarios que cuestionaban su pertenencia a la selección española. EFE