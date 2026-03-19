El MNAC homenajea al Maestro de Cabestany y a la perdida portada de Sant Pere de Rodes

Barcelona, 19 mar (EFE).- El Museu Nacional d'Art de Catalunya acogerá del 20 de marzo al 29 de junio la exposición temporal 'Sant Pere de Rodes y el Maestro de Cabestany: La creación de un mito', una muestra que homenajea tanto al escultor románico como a la desaparecida portada de la abadía benedictina.

Según ha desvelado en rueda de prensa el director del MNAC, Pepe Serra, este montaje aterrizó en la institución como "un accidente", ya que la adquisición de tres piezas del Maestro de Cabestany significó la aparición de más obra.

"El proyecto era el de incluir al Maestro en nuestra colección, pero la salida de otras piezas nos hizo replantearnos las cosas", ha explicado Serra, que ha detallado que, a medida que acumulaban fragmentos del artista, entendieron que la exposición debía pasar de ser una retrospectiva del escultor a una muestra sobre la portada de Sant Pere de Rodes (Girona) y, en última instancia, un homenaje al monasterio.

"No es un solo monográfico sobre Sant Pere de Rodes o el Maestro de Cabestany, sino que es una reflexión sobre la historia e importancia del monumento en su contexto", ha detallado por su parte el comisario de la muestra, el catedrático de Historia del Arte Medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona Manuel Castiñeiras.

La portada del monasterio, datada entre 1160 y 1170, desapareció en algún momento del siglo XIX, probablemente tras colapsar por el abandono del edificio, lo que llevó a que sus restos terminaran esparcidos entre fincas vecinas.

"La exposición no es solo historia del arte románico: es creación de mitos en el monumento y una traumática historia patrimonial, que pasa por el vandalismo y la sublimación del romanticismo. También es un lugar donde se ha hecho historia del coleccionismo, que habla de historia contemporánea y de antropología, porque los vecinos conservaron los restos de la portada una vez desmontada", ha agregado Castiñeiras.

Además, el catedrático se ha referido a la muestra como algo "insólito" que habla de "un vacío", ya que la mayoría de las piezas son "fragmentos y cuerpos rotos", algo muy contemporáneo que responde a la apreciación de "la parte por el todo".

En cuanto al Maestro de Cabestany, Castiñeiras ha dicho que se trata de "un artista perturbador", que se formó fijándose en sarcófagos romanos, tanto en lo estético como en lo técnico, lo que lo convierte en "el más moderno de los antiguos" y le confiere la etiqueta de Picasso del siglo XII.

Por su parte, la jefa del área de Monumentos y Yacimientos de la Agència Catalana del Patrimoni, Carme Bergés, ha subrayado que 'Sant Pere de Rodes y el Maestro de Cabestany: La creación de un mito' tiene que "propiciar impactos en dos direcciones".

Así, Bergés espera que la muestra lleve visitantes del MNAC a Sant Pere de Rodes, y que a su vez el monasterio mueva a curiosos a esta exposición temporal.

Este montaje, que ha costado cerca de 1,1 millones de euros, lo que lo sitúa en la gama de coste más alta, será uno de los últimos antes de que el MNAC comience sus obras de ampliación.

"El nuevo proyecto va de dotar al museo de herramientas lógicas respecto a la potencia patrimonial que tiene", ha comentado Serra, que ha incidido en que la ampliación servirá para que "exposiciones como estas no se hagan en un almacén, sino en un espacio de temporales de primer orden europeo".

Además, el director del centro ha adelantado que la muestra irá acompañada de una publicación –que no un catálogo–, acorde con su magnitud académica, que servirá para "preservar la memoria efímera del montaje". EFE

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