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El matrimonio que encerró a sus hijos varios años dice que buscaba lo mejor para ellos

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Oviedo, 19 mar (EFE).- El matrimonio alemán que mantuvo aislados a sus tres hijos durante cerca de cuatro años en una casa a las afueras de Oviedo, aunque reconoce que la situación era anómala, mantiene que siempre trató de hacer lo mejor para los gemelos, que ahora tienen 9 años, y su hermano mayor, de 11, según han trasladado su abogados defensores.

Los padres, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, han ejercido este jueves su derecho a la última palabra en la vista oral que desde la semana pasada se ha celebrado a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Oviedo y que hoy ha quedado vista para sentencia.

Ambos se enfrentan a penas de 25 años y cuatro meses de prisión por delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia, de los que le acusa la Fiscalía y la acusación particular, mientras que los abogados de la defensa piden la libre absolución.

El matrimonio, según sus abogados, también ha aprovechado el turno de última palabra para mostrar su confianza en poder ver reunida de nuevo a su familia y en poder recuperar el vínculo paterno-filial con los niños, actualmente bajo la custodia de los Servicios Sociales del Principado, por lo que ha trasladado su voluntad de colaborar con la justicia y la administración para reconducir esa situación.

Según el abogado de la madre, Javier Muñoz, los progenitores han hablado ante el tribunal "desde su convicción y desde su corazón", han insistido en que siempre habían actuado en pro del interés de sus hijos y han trasladado su confianza en la autoridades españolas y la justicia. EFE

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