El lateral cubano Ángel Rivero renueva con el Frigoríficos hasta 2027

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 19 mar (EFE).- El lateral derecho cubano Ángel Rivero amplió un año más, hasta junio de 2027, su contrato con el Frigoríficos del Morrazo, al que llegó el verano pasado procedente del BM Logroño La Rioja.

“Es un jugador contrastado y decidimos apostar por su veteranía y liderazgo dentro de la pista, pero también ha sido un gran descubrimiento a nivel humano”, destacó el director deportivo del Frigoríficos, Óscar Fernández.

El máximo responsable del área deportiva del club también elogió la regularidad y el nivel competitivo del primera línea, quinto máximo goleador del equipo dirigido por Quique Domínguez con 57 tntos.

“Ángel demuestra partido a partido y entrenamiento a entrenamiento su profesionalidad y calidad. Tenemos mucha suerte de seguir contando con un jugador que aporta no solo su poderoso lanzamiento, sino también su intensidad defensiva”, incidió Fernández.

Con la renovación del cubano, el Frigoríficos se asegura la continuidad del bloque de este curso. De momento, siete jugadores que acaban contrato el 30 de junio ya han ampliado su vinculación

También lo hicieron el portero Iván Panjan, el extremo Arnau Fernández, el pivote Javi García y los primera línea Manu Pérez, Santi López y Martín Gayo.

Además, a los pivotes Juan Quintas y Pablo Castro y a los laterales Samu Pereiro, Marcell Ludman y David Valderhaug le resta un año más de contrato. EFE

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