Espana agencias

El lateral cubano Ángel Rivero renueva con el Frigoríficos hasta 2027

Guardar

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 19 mar (EFE).- El lateral derecho cubano Ángel Rivero amplió un año más, hasta junio de 2027, su contrato con el Frigoríficos del Morrazo, al que llegó el verano pasado procedente del BM Logroño La Rioja.

“Es un jugador contrastado y decidimos apostar por su veteranía y liderazgo dentro de la pista, pero también ha sido un gran descubrimiento a nivel humano”, destacó el director deportivo del Frigoríficos, Óscar Fernández.

El máximo responsable del área deportiva del club también elogió la regularidad y el nivel competitivo del primera línea, quinto máximo goleador del equipo dirigido por Quique Domínguez con 57 tntos.

“Ángel demuestra partido a partido y entrenamiento a entrenamiento su profesionalidad y calidad. Tenemos mucha suerte de seguir contando con un jugador que aporta no solo su poderoso lanzamiento, sino también su intensidad defensiva”, incidió Fernández.

Con la renovación del cubano, el Frigoríficos se asegura la continuidad del bloque de este curso. De momento, siete jugadores que acaban contrato el 30 de junio ya han ampliado su vinculación

También lo hicieron el portero Iván Panjan, el extremo Arnau Fernández, el pivote Javi García y los primera línea Manu Pérez, Santi López y Martín Gayo.

Además, a los pivotes Juan Quintas y Pablo Castro y a los laterales Samu Pereiro, Marcell Ludman y David Valderhaug le resta un año más de contrato. EFE

dmg/ism

Últimas Noticias

Confederación de Sindicatos Médicos pide a la ministra de Sanidad que "se plantee" dimitir

Infobae

Cinco operarios heridos al colisionar dos máquinas bateadoras de Adif en Muñoz (Salamanca)

Infobae

Una doble 'mascletà' y 13.558 espectadores en el partido del Valencia pegado a la 'cremà'

Infobae

Valery, intervenido de la luxación que sufrió en el hombro izquierdo

Infobae

62-66. La tela de araña del Barça enreda al Valencia y Clyburn frena la caída blaugrana

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La propaganda yihadista llega a

La propaganda yihadista llega a los más jóvenes en España: la mitad de los detenidos en 2025 tenían menos de 25 años y 13 eran menores de edad

Metro Madrid anuncia la novedad de la L6 con la automatización y le llueven las críticas: “Se pierden frecuencias y calidad y se vende como una mejora”

Encuentran el cadáver de Jimmy Gracey, el estadounidense desaparecido en Barcelona

El ‘Financial Times’ dice que España es “un ejemplo a seguir” en la gestión de la crisis petrolera por la guerra de Irán: “Su rápido despliegue de renovables frena las facturas”

Las multas más raras que te puede poner la DGT: de morderte las uñas a darte un beso con el copiloto

ECONOMÍA

Encierran en una vivienda okupada

Encierran en una vivienda okupada de Salamanca a una mujer con discapacidad durante cuatro meses para quedarse con su pensión

Tormenta energética en Europa: el encarecimiento del gas por el conflicto en Oriente Medio anticipa un aumento de la inflación y enfría su economía

La Organización Mundial del Comercio prevé un frenazo en el crecimiento de Europa de hasta un 1,2% si se prolonga el conflicto en Irán: “Las exportaciones podrían disminuir”

Los sindicatos llevan a Glovo a la Audiencia Nacional por “ejecutar un ERE encubierto”: 30 despidos en los últimos 90 días

Qué significa que la declaración de la renta sea negativa y qué pasos seguir

DEPORTES

Rafael Jódar y su histórica

Rafael Jódar y su histórica gesta al escalar 75 puestos en dos meses: cerrará el Masters 1000 de Miami en el top 100 del ranking

El cambio de normativa que prepara la Fórmula 1: podría beneficiar a Fernando Alonso y Aston Martin

La preparación de Ilia Topuria para el combate en la Casa Blanca: “Trabajo duro y dedicación”

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid