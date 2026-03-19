El IBEX abre con fuertes caídas del 1,46 %, con el brent disparado y pendiente del BCE

Madrid, 19 mar (EFE).- El principal selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35, ha abierto este jueves con fuertes caídas del 1,46 %, afectado por el repunte del brent, que se dispara más del 6 %, y pendiente de la reunión de tipos del Banco Central Europeo (BCE).

En la apertura, el IBEX 35 pone en riesgo los 17.000 puntos. Cotiza en los 17.046,9 enteros, tras bajar ese 1,46 %. Las pérdidas del año son del 1,49 %.

A esta hora, el brent se dispara el 6,28 %, hasta los 114,11 dólares, y el precio del gas, el 24,68 %, hasta los 68,09 euros, ante los ataques a infraestructuras energéticas clave en Oriente Medio.

El euro baja a 1,145 dólares, mientras que la rentabilidad de la deuda sube con fuerza, en el caso de España, al 3,488 %. EFE

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