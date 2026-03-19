El Govern aprueba un suplemento de crédito de 5.988 millones a la espera de presupuestos

Barcelona, 19 mar (EFE).- El Gobierno catalán ha aprobado este jueves un suplemento de crédito por valor de 5.988,65 millones de euros a la espera de negociar un nuevo proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2026 con ERC.

En una reunión extraordinaria del Govern, el ejecutivo catalán ha dado luz verde al decreto ley que regula este suplemento, pactado con ERC y Comuns, con el que consigue una inyección financiera para encarar los próximos meses, ya que la Generalitat funciona todavía con los presupuestos prorrogados de 2023.

El Govern de Salvador Illa dio a conocer ayer que había pactado con ERC retirar el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2026 -que debía votarse este viernes en el Parlamento de Cataluña-, con el fin de ganar tiempo para negociar las nuevas cuentas para este año y poder aprobarlas antes de las vacaciones de verano.

En rueda de prensa, la consellera de Economía de Cataluña, Alícia Romero, ha subrayado que este suplemento es "muy relevante", porque da "oxígeno" a la Generalitat y se garantiza así el funcionamiento "normal" de la administración pública catalana en los próximos meses.

Romero ha insistido en que ya había advertido de que sin presupuestos para este año, y sin suplementos de crédito, sufriría tensiones de tesorería a partir del mes de abril, que obligarían a los diferentes departamentos a dejar de hacer actuaciones para cubrir el pago de las nóminas.

La consellera ha asegurado que con este suplemento se garantiza el pago de las nóminas de los empleados públicos y también los incrementos salariales pactados con Mossos d'Esquadra y profesores, por ejemplo.

El llamado capítulo 1, es decir, los gastos de personal, absorbe un total de 3.430 millones de este suplemento, destinado a cubrir "necesidades urgentes de gasto".

Asimismo, Romero ha explicado que el suplemento también permitirá dar respuesta a los incrementos "tendenciales" de gasto de la Generalitat catalana, como gastos ligados al plan de salud mental, a los conciertos sanitarios, a los gastos farmacéuticos, al pacto nacional por la lengua catalana o bien relacionados con recursos para la dependencia.

Asimismo, ha añadido que el suplemento cubre "compromisos plurianuales" en conceptos como el despliegue del plan de barrios, inversiones relacionadas con la movilidad, con el mantenimiento ordinario de centros educativos y edificios públicos o bien compromisos pactados con Comuns en materia de bonificación del transporte público.

Romero ha asegurado que, con este suplemento de crédito, el único que se aprobará este año, se incorporan el "máximo" de recursos permitidos por esta vía.

Con todo, ha insistido en que hay unos 1.500 millones de euros que se perderán si no hay presupuesto este año, si bien se ha mostrado convencida de que las negociaciones con ERC fructificarán y que Cataluña tendrá presupuesto este año.

Romero ha asegurado, no obstante, que este suplemento no incluye, por ejemplo, el incremento de recursos previsto para la Agència Tributària de Catalunya (ATC), ya que ello se debe canalizar a través del proyecto de ley de presupuestos.

Tampoco una segunda convocatoria por 200 millones de euros para el plan de barrios que el Govern catalán pensaba introducir este año, dado que este gasto nuevo requiere de presupuestos.

Por otra parte, Romero ha dicho que espera que el Parlament convalide el decreto ley que incluye este suplemento de crédito en el pleno previsto para los días 14 o 15 de abril.

En cuanto al nuevo presupuesto para 2026, confía en que esté aprobado en julio o julio. EFE