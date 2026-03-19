El Gobierno promete "atender y dar respuesta" a las necesidades derivadas de la guerra

Oviedo, 19 mar (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha destacado el compromiso del Gobierno de España de "atender y dar respuesta" a las necesidades que vayan surgiendo por los efectos de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, aunque la "mejor respuesta" que se puede dar es que la "guerra acabe lo antes posible".

En estos términos se ha pronunciado la ministra este jueves durante el acto de firma de un protocolo con el presidente del Principado, Adrián Barbón, para la cogestión de viviendas de la entidad estatal Casa 47 destinadas a alquiler asequible.

"Es una guerra que no queremos y que está afectado ya a la calidad de vida de las personas de nuestro país, de las empresas y de los autónomos", ha señalado.

La ministra ha dicho que, entretanto, mañana se reunirá el Consejo de Ministros y adoptará "medidas necesarias" y ha confiado en que no se tengan que activar otros paquetes porque el conflicto acabe.

La titular de Vivienda ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía porque el Gobierno de España "está para protegerle en su derecho a una vivienda digna".

"Donde otros tienen la prioridad en lanzar misiles sobre hogares y gente inocente, nosotros queremos levantar casas para la gente honesta de nuestro país que necesita una vivienda", ha apuntado. EFE

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