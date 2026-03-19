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El francés Sébastien Loeb gana la segunda etapa y se coloca líder

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Redacción deportes, 19 mar (EFE).- El francés Sébastien Loeb (Dacia Sanriders) venció este jueves en la segunda etapa del Rally Raid de Portugal, con un total de 377 kilómetros de especial y 171 de enlace entre Grândola (Portugal) y Badajoz, y asaltó el liderato en la competición de coches, hasta ahora en manos del portugués Joao Ferreira.

Loeb registró el mejor tiempo con 02:47:47 en una de las etapas más largas del recorrido y aprovechó el mal día de Ferreira, que fue sexto.

Por detrás del francés se colocaron el sudafricano Guy Botterill y su copiloto, el español Oriol Mena, de Toyota Gazoo Racing, a 0:09, y el estadounidense Seth Quintero, tercero a 1:04.

Loeb da un vuelco a la clasificación tras esta jornada y se apodera del liderato, seguido por Botterill y Quintero, y con Ferreria cuarto.

Tras el abandono de Carlos Sainz el primer día por problemas con el motor de su Ford Raptor T1+, Laia Sanz (Ebro) marcó del decimonoveno mejor tiempo del día a 16:55 de la cabeza y mejoró las sensaciones de la pasada jornada, en las que se salió del recorrido. EFE

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