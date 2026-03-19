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El escritor mallorquín Biel Mesquida gana el 58.º Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

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Barcelona, 19 mar (EFE).- El escritor, biólogo y comunicador mallorquín Biel Mesquida ha ganado este jueves el 58.º Premi d'Honor de les Lletres Catalanes por ser un "creador verbal" que ha desarrollado todos los géneros, desde la poesía y el cuento a la novela, el artículo periodístico y la crítica literaria.

Así lo ha decidido un jurado formado por Margarida Aritzeta, Àlex Broch, Maria Campillo, Raül Garrigasait, Àngels Gregori, Marta Nadal, Jaume C. Pons Alorda, Clàudia Pujol y Enric Sòria.

El premio, dotado con 20.000 euros y convocado por Òmnium Cultural, se otorga anualmente a una persona que, por su obra literaria o científica en lengua catalana y por la "importancia y ejemplaridad de su tarea intelectual", ha "contribuido de manera notable y continuada a la vida cultural" de los territorios de habla catalana. EFE

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