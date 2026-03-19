El Ceuta pierde varias semanas al centrocampista Rubén Díez, operado de un tobillo

Ceuta, 19 mar (EFE).- La AD Ceuta ha perdido durante varias semanas a uno de sus jugadores fundamentales en el centro del campo, el aragonés Rubén Díez, quien finalmente ha tenido que pasar por el quirófano como consecuencia de una lesión en un tobillo.

Por ello, según informó el club ceutí, Rubén Díez (Zaragoza, 1993) no podrá participar en los próximos partidos de su equipo en LaLiga Hypermotion, el primero de ellos este sábado ante el Leganés, después de que se lesionara en el calentamiento del encuentro disputado hace dos semanas ante Las Palmas.

A pesar de ello, el mediocampista del Ceuta fue titular frente a los grancanarios y disputó 82 minutos, al igual que el pasado sábado ante el Deportivo de La Coruña, cuando volvió a ser titular y jugó todo el encuentro.

Las molestias en el tobillo han provocado que haya tenido que pasar por el quirófano, siendo una baja sensible en el Ceuta, ya que había jugado 1.924 minutos en 24 partidos esta temporada -todos como titular-, con 5 goles marcados -cuatro de penalti- y dos asistencias, además de sumar nueve cartulinas amarillas.

Rubén Díez era uno de los fijos en el centro del campo del técnico andaluz José Juan Romero, quien ya no pudo contar en enero con el exjugador del Ibiza y del Deportivo por una lesión muscular, un mes en el que el Ceuta saldó sus partidos con tres derrotas y una victoria.

El entrenador del conjunto ceutí lamentó este jueves la ausencia de Rubén y de otros futbolistas más, pero recalcó que "ahora es el momento de que otros aparezcan y digan: 'aquí estoy yo', que para eso están, para demostrar que pueden aportar al equipo".

El Ceuta desconoce todavía el tiempo de inactividad que tendrá que pasar Rubén Díez tras la operación. EFE