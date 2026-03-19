Detenido un hombre después de que su pareja se tirara por una ventana

Logroño, 19 mar (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género tras arrojarse su pareja por una ventana situada a unos tres metros de altura en un municipio de La Rioja.

Antes de la caída, el presunto agresor arrojó a la calle las pertenencias de la víctima y, tras precipitarse la mujer al vacío, omitió cualquier intento de auxilio, ha detallado este jueves la Guardia Civil de La Rioja en una nota.

La actuación se inició tras una alerta recibida a través del Centro de Emergencias SOS Rioja, en la que se informaba de la presencia de una mujer tendida en la vía pública en una localidad riojana, tras haberse precipitado desde una ventana.

Los agentes comprobaron que la mujer estaba herida en el suelo y, según el testimonio de varios testigos, tras la caída, un hombre cerró inmediatamente la ventana desde el interior de la vivienda y omitió cualquier auxilio a la víctima, ha precisado.

La víctima, tras ser estabilizada, cubierta con mantas y auxiliada por los agentes hasta la llegada de la asistencia sanitaria, manifestó de forma espontánea que se había visto obligada a saltar desde la ventana para salvar su vida ante la violencia ejercida por su pareja.

Junto a la mujer había una maleta de grandes dimensiones que, según se ha podido determinar, fue arrojada a la calle por el hombre, de 43 años, momentos antes del suceso.

Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario.

El presunto autor se refugió inicialmente en el interior de la vivienda y se negó a permitir el acceso a los agentes con el pretexto de que no tenía las llaves.

Dada la "extrema gravedad" de los hechos, según la Guardia Civil, el hombre fue detenido y se aplicó el denominado 'protocolo cero', previsto para actuaciones que requieren una intervención rápida y segura ante situaciones de especial riesgo.

Este mecanismo legal permite a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuar de oficio y detener al presunto agresor, incluso en ausencia de una denuncia formal por parte de la víctima, con lo que se garantiza la protección integral de la mujer y se asegura la puesta a disposición judicial del detenido ante la evidencia de un presunto delito de violencia de género.

La Guardia Civil ha añadido que, dada la especial vulnerabilidad de la víctima en este tipo de delitos, no facilitará más datos ni detalles del suceso que pudieran conducir a su identificación directa o indirecta.

Además, ha recordado que el 016 es el servicio telefónico de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las formas de violencia contra las mujeres. Es un recurso gratuito, confidencial, disponible las 24 horas y no deja rastro en la factura telefónica. EFE