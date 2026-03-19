Desarticulado en Jerez un grupo criminal dedicado al cultivo masivo de marihuana

Jerez de la Frontera (Cádiz), 19 mar (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado en Jerez de la Frontera una organización criminal especializada en el cultivo, manipulación y procesado de grandes cantidades de marihuana, en una operación en la que han sido detenidas diez personas, de las que cinco han ingresado en prisión.

Durante la intervención, los agentes se han incautado 59,2 kilos de marihuana preparada para su distribución en el mercado ilícito, así como 445 plantas de cannabis de gran tamaño, según ha informado la Policía Nacional.

La investigación, desarrollada por agentes especializados en la lucha contra el narcotráfico, permitió identificar a los integrantes del grupo, todos varones, así como las funciones que desempeñaban dentro de la organización.

Las pesquisas situaron el núcleo de la actividad en el barrio de Federico Mayo, en el distrito sur de la ciudad, donde los investigados utilizaban dos viviendas completamente adaptadas para el cultivo intensivo de marihuana.

Los inmuebles contaban con instalaciones destinadas al cultivo acelerado, secado y procesado de la droga, con sistemas de iluminación, climatización y ventilación en funcionamiento continuo, lo que generaba fuertes olores, ruidos constantes y molestias a los vecinos.

Además, las investigaciones revelaron que las plantaciones se abastecían de electricidad mediante conexiones ilegales, alcanzando consumos propios de uso industrial y multiplicando varias veces la demanda habitual de una vivienda, lo que suponía un riesgo de incendio por sobrecarga en la red eléctrica del barrio.

Los registros se llevaron a cabo de forma simultánea el pasado 10 de marzo, procediéndose a la detención de los diez implicados por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

En el operativo también se intervinieron un vehículo de alta gama, una motocicleta y numeroso material técnico utilizado para el cultivo, entre ellos decenas de estructuras con lámparas de gran potencia.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y de la Fiscalía, que decretaron el ingreso en prisión provisional sin fianza para los cinco principales responsables, mientras que el resto quedó en libertad con cargos y medidas cautelares. EFE

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