Deportivo y Racing de Santander, los mejores a domicilio en la recta final

Rafael Peña

Redacción Deportes, 19 mar (EFE).- Deportivo de La Coruña y Racing de Santander, que ocupan la segunda y primera posición respectivamente de LaLiga Hypermotion, son los clubes que más rentabilidad están sacando de sus partidos a domicilio cuando el campeonato ya entra en su recta final.

Con treinta jornadas disputadas, el Deportivo de la Coruña encabeza la clasificación como visitante al haber sumado hasta 30 puntos en sus 16 partidos disputados lejos de Riazor, con un saldo de nueve victorias, tres empates y cuatro derrotas, sumando 28 goles a favor y 19 en contra.

Los coruñeses han logrado el triunfo, de forma consecutiva, en los campos del Granada (1-3), Mirandés (1-5), Real Zaragoza (0-2), Córdoba (1-3), Albacete (0-2), Almería (1-2), Cultural Leonesa (0-1), Real Sociedad B (2-3) y del AD Ceuta (1-2).

Por su parte, el segundo mejor equipo de visitante es el líder de la categoría, el Racing de Santander, que ha sido capaz de alcanzar los 27 puntos producto de ocho victorias, tres empates y cuatro derrotas, con 27 goles a favor y 21 en contra.

Los racinguistas han sido capaz de ganar en los estadios del Albacete (2-3), Almería (2-3), Mirandés (1-3), Burgos (0-2), Cádiz (2-3), Deportivo de la Coruña (0-1), Castellón (1-3) y Cultural Leonesa (1-2).

El tercer mejor equipo a domicilio ya está muy alejado de los dos primeros, ya que aparece Las Palmas con 22 puntos, tras cinco victorias, siete empates y tres derrotas, mientras que el cuarto es el Real Burgos con 21 con seis victorias, tres empates y seis derrotas.

Un total de 20 puntos han cosechado el Almería -cinco victorias, cinco empates y cinco derrotas-, el Castellón -cinco victorias, cinco empates y seis derrotas- y el Córdoba -cinco triunfos, cinco empates y cinco derrotas-.

Los peores equipos como visitantes son el Huesca y el Eibar, que únicamente ha sido capaz de sumar 8 puntos en sus desplazamientos con dos victorias, dos empates y hasta once derrotas para los oscenses y una victoria, cinco empates y ocho derrotas en el caso del Eibar.

El colista Mirandés ha contabilizado 12 puntos en sus desplazamientos (tres victorias, tres derrotas y nueve derrotas) mientras que el AD Ceuta ha sumado 13 (tres triunfos, cuatro empates y ocho derrotas) y la Real Sociedad B ha computado 14 (cuatro victorias, dos empates y nueve derrotas).

La clasificación la completan con 19 puntos el Andorra, con 18 están Albacete, Cádiz y Leganés, hasta 17 han logrado Real Valladolid y Cultural Leonesa, completando la lista, con 16 en calidad de visitante, el Málaga, el Sporting de Gijón, el Granada y el Real Zaragoza.

En el plano anotador, el conjunto que más goles ha sumado en sus desplazamientos es el Deportivo de la Coruña, con 28 tantos, seguido por el Racing de Santander, con 27 y en la tercera posición aparece el Córdoba, con 22 en sus viajes.

Mientras tanto, los que menos goles han firmado de visitantes son el Eibar, con sólo 7 a favor, el Huesca, con 11 goles, y AD Ceuta, Málaga y Real Zaragoza, los tres con 14 tantos a favor en su casillero de visitante. EFE

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