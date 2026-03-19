Cuando el Atleti de Simeone eliminó al Barça: en cuartos, vuelta en casa... y a la final

Iñaki Dufour

Madrid, 19 mar (EFE).- Los cuartos de final de la Liga de Campeones reencuentran al Atlético de Madrid con el Barcelona en el máximo torneo europeo en la misma ronda de sus dos únicos precedentes en 2014 y 2016, cuando el conjunto de Diego Simeone lo eliminó con el partido de vuelta en casa, como ahora, rumbo después a sendas finales.

Aún se le resiste al Atlético esta competición a lo largo de su historia, incluso en la era más ganadora, con el técnico argentino al frente del equipo, que ha logrado diversos hitos y ha protagonizado partidos memorables para su hinchada en este tiempo, que permanecen siempre en el recuerdo, como las dos eliminatorias de Champions contra el Barcelona.

Son de "los partidos más importantes" en el recuerdo de Diego Simeone como entrenador en el estadio Vicente Calderón, según reconoció en el pasado. "Hemos dejado eliminado dos veces al Barcelona en cuartos de final de la Champions, que sin duda es el mejor equipo de esta última década (lo dijo en 2017). Lo hemos dejado las dos veces en el Calderón en el segundo partido, que no es fácil para nada", expresaba el entrenador entonces.

"Fue especial, sobre todo porque hacía 40 años que no llegábamos a una semifinal de la Liga de Campeones, pudimos eliminar al Barcelona, tuve la fortuna de marcar el gol... Me cae la pelota, la puedo meter y todo el mundo cantando gol. Fue espectacular", rememoraba en el pasado Koke Resurrección, el capitán ahora del Atlético de Madrid y el único futbolista que queda en la plantilla de la primera de esas series contra el Barça, en el mes de abril de 2014.

El primer partido fue en el Camp Nou. En plena competencia los dos por LaLiga, que finalmente se decidió meses más tarde para el equipo rojiblanco en ese escenario, la Liga de Campeones los midió con el Barça como indiscutible favorito. Gerardo 'Tata' Martino, su entonces entrenador, contra Diego Simeone, que todavía persiste e insiste en el Atlético, entre la ambición de ganar el máximo torneo europeo.

La ida fue el 1 de abril de 2014. En el once del Barcelona, Pinto; Alves, Piqué, Mascherano, Alba; Xavi, Busquets, Cesc; Neymar, Messi e Iniesta. Después entraron Marc Bartra y Alexis Sánchez. En el del Atlético, Courtois; Juanfran, Miranda, Godín, Filipe Luis; Arda Turan, Gabi, Tiago, Koke; Diego Costa y David Villa. Diego Ribas entró a la media hora por una lesión muscular de Diego Costa. Fue el goleador en terreno barcelonista.

Un fantástico chut desde lejos, formidable por potencia, sorpresa, distancia y colocación, dio ventaja al Atlético en el minuto 56. El talento de Diego Ribas estaba fuera de toda duda. Un magnífico futbolista que había perdido presencia entonces en el once titular de Simeone, tras su vuelta al conjunto madrileño, en el que ya había jugado dos años antes.

Neymar empató después, en el minuto 71, para establecer la igualada rumbo a la vuelta ocho días más tarde en el Vicente Calderón.

El 9 de abril de 2014, con la grada repleta, con el lema de 'ganar, ganar y volver a ganar' que recitó Luis Aragonés, una leyenda como futbolista y como entrenador del Atlético de Madrid, Simeone preparó un inicio de suma potencia contra el Barcelona, con una intensidad asfixiante, la presión arriba...

Y los balones largos a la cabeza de Raúl García para peinarla a la espalda de Jordi Alba y a la entrada de Adrián López. Una fórmula detallista con la que provocó los desajustes del Barcelona. Su comienzo apabullante lo transformó en gol Koke. En 20 minutos no sólo vencía por 1-0, con el tanto anotado en el minuto 6, sino que había estrellado tres remates en los postes. Después, al Atlético le tocó sostener su eliminatoria a favor ante Messi, Neymar y compañía.

El argentino y el brasileño lideraron el once de Martino en el Calderón, compuesto en el resto de posiciones por Pinto; Alves, Bartra, Mascherano, Jordi Alba; Xavi, Busquets, Iniesta y Cesc. Después entraron Pedro y Alexis.

En el Atlético, la apuesta fue Adrián en ataque a los balones que peinara Raúl García. Y al lado en ataque de Villa, con Courtois en la portería; Juanfran, Miranda, Godín y Filipe Luis en la defensa y Raúl García, Gabi, Tiago y Koke en el centro del campo.

El equipo rojiblanco avanzó hasta las semifinales, donde doblegó al Chelsea (0-0 en la ida y 1-3 en la vuelta), para llegar hasta la segunda final entonces de su historia en la Copa de Europa, tras la perdida contra el Bayern en 1974 en el partido de desempate en el estadio Heysel de Bruselas.

En mayo en Lisboa, el Atlético dominó el marcador hasta el minuto 93 frente al Real Madrid, cuando el gol de Sergio Ramos forzó una prórroga cruel con el equipo de Simeone: cayó 4-1.

Dos años después, en 2016, el Atlético regresó al encuentro decisivo por la Liga de Campeones, otra vez derrotado por el Real Madrid cuando rozaba el título, entonces en la tanda de penaltis después del 1-1 de la ida. Desde los once metros, con el fallo de Juanfran Torres, el equipo blanco se impuso por 5-4 entre el llanto de Fernando Torres y la palabra "fracaso" que pronunció Simeone después en la rueda de prensa, con su futuro incluso en el aire.

Antes de aquella final y de superar en las semifinales al Bayern Múnich, con el 2-1 de Antoine Griezmann en el Allianz Arena, el Atlético también eliminó al Barcelona en los cuartos del máximo torneo europeo, también con el partido de vuelta en casa, entonces con la obligación de remontar tras el resistente 2-1 con el que sobrevivió en el Camp Nou.

El 5 de abril de 2016, en la ida, el Barcelona de Luis Enrique Martínez formó con Ter Stegen; Alves, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suárez y Neymar.

El Atlético de Simeone jugó con Jan Oblak; Juanfran, Lucas, Godín, Filipe Luis; Saúl Ñíguez, Koke, Gabi, Carrasco; Griezmann y Fernando Torres. Tres de esos futbolistas continúan en el Atlético (Koke, Griezmann y Oblak). Ninguno queda en el actual Barcelona. Hace diez años.

El Atlético salió sin complejos al Camp Nou. Presionó y marcó el 0-1 en el minuto 25, por medio de Fernando Torres, después expulsado por doble amarilla, la primera en el 29 y la segunda en el 35. Polémica.

Después, el Barcelona arrinconó al conjunto rojiblanco, pero sólo logró dos goles, los dos de Luis Suárez. El uruguayo, años después, sería campeón con el Atlético y con Diego Simeone en LaLiga 2020-21. Entonces, fue el goleador del Barcelona.

'Nunca dejes de creer' proclamó la pancarta en las gradas del abarrotado Vicente Calderón en la vuelta una semana más tarde, el 13 de abril de 2016. Oblak; Juanfran, Godín, Lucas, Filipe; Saúl, Gabi, Augusto, Koke; Griezmann y Carrasco contra Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba; Rakitic, Sergio Busquets, Iniesta; Messi, Luis Suárez y Neymar.

El Atlético jugó un partido más medido que en 2014, aunque ahora sí debía levantar un gol en contra, sin tanta presión alta, pero efectivo para ponerse por delante en el marcador, con un testarazo de Antoine Griezmann a centro de Saúl Ñíguez. Era el minuto 35.

Después, no le quedó otra que la resistencia, conmovedora y sufrida frente a la ofensiva de su rival. La sentencia, ya en el minuto 87 de penalti, fue también de Griezmann, que sigue vigente en este Atlético y que desafía de nuevo al Barcelona, con la vuelta en casa, como en 2014 y 2016... ¿Y camino de la final? La cita son los próximos 8 y 14 de abril. Otra revancha. EFE