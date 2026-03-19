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Controlado el incendio de una nave de La Bañeza (León), que estará activo varios días

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León, 19 mar (EFE).- El incendio que desde este miércoles afecta a una nave industrial de plásticos en La Bañeza (León) seguirá activo varios días, aunque ya está controlado y los bomberos han conseguido estabilizar tanto las llamas como el humo.

No obstante, debido a las altas presiones, el humo no afecta ya tanto a localidad de La Bañeza como a determinadas poblaciones de la vecina comarca de Jamuz, ha señalado este jueves el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Eduardo Diego, en declaraciones a los periodistas en un acto en el Parque Tecnológico de León.

Aunque el incendio va a estar activo "varios días" lo cierto es que "sí ha bajado la intensidad tanto del humo como de las propias llamas", ha añadido.

La Junta de Castilla y León mantendrá el nivel 1 en su Plan Territorial de Protección Civil hasta que se extinga por completo el fuego que afecta desde este miércoles a una nave industrial de Bañezana de Plásticos, situada a las afueras del municipio de La Bañeza y que llevaba cerrada y sin actividad varios meses.

En el incendio, que permanece activo aunque controlado, "se ven implicados productos potencialmente tóxicos" por lo que, de momento, sigue vigente en el municipio la recomendación a la población para que permanezca en su domicilio con las puertas y ventanas cerradas.

"Pedimos que las personas tomen precauciones, sobre todo aquellas con problemas respiratorios o los más vulnerables, esperando que con el paso de las horas el incendio evolucione de una forma favorable y podamos darlo por resuelto", ha apuntado Diego.

Para tratar de sofocar este incendio trabajan en la zona tres dotaciones del servicio de Bomberos de la Diputación de León, apoyado por vehículos del Ayuntamiento de La Bañeza y de la Junta.EFE

(foto)

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