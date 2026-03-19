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Condenado a 7 años de prisión por violar a su sobrina y dejarla embarazada

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Ceuta, 19 mar (EFE).- Un hombre ha sido condenado en Ceuta a siete años de prisión por haber violado en el domicilio familiar a su sobrina, que acababa de cumplir 18 años, que se quedó embarazada y tuvo una niña.

La violación tuvo lugar en mayo de 2023 en la vivienda familiar ubicada en la barriada del Príncipe, donde se produjo otra agresión sexual en septiembre del mismo año.

Este hombre, según han informado a EFE fuentes judiciales, ha sido condenado a seis años de cárcel por un delito de agresión sexual con acceso carnal y a otro año de prisión por otro delito de agresión sexual sin acceso carnal.

Asimismo, deberá cumplir una orden de alejamiento de cien metros de la víctima y de incomunicación con la joven durante los próximos ocho años, además de abonar una multa de 25.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales causados a la joven.

El hombre fue detenido el 22 de octubre de 2023 después de que la joven, que acababa de cumplir 18 años, contara a su familia lo sucedido y manifestara que no lo había dicho anteriormente por temor.

Los padres presentaron una denuncia en la Jefatura Superior de la Policía Nacional y los agentes arrestaron al tío de la joven cuando entraba a Ceuta desde Marruecos.

El juicio oral, que se tenía que haber celebrado este miércoles, no ha tenido lugar, ya que el acusado reconoció los hechos y aceptó la condena impuesta.

Además de los siete años de cárcel, la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha determinado una medida de libertad vigilada durante 5 años y la inhabilitación para el ejercicio profesional relacionado con menores durante 12 años.

Las acusaciones pedían inicialmente una condena de 15 años de cárcel y una indemnización de 75.000 euros. EFE

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