Espana agencias

Clinton Mata: "La tarjeta roja nos hizo mucho daño"

Guardar

Redacción deportes, 19 mar (EFE).- El internacional angoleño Clinton Mata, jugador del Olympique de Lyon, lamentó que el escocés Andrew Dallas, desde la sala VOR, no avisara al colegiado bosnio Irfan Peljto para revisar la entrada sobre Javi Rueda que supuso la tarjeta roja a su compañero Niakhaté.

“No he visto la jugada repetida, pero creo que el árbitro podría haber consultado el VAR. Esa tarjeta roja nos condicionó mucho porque jugar con diez tantos minutos no es fácil. Prácticamente jugamos todo el partido con diez hombres”, señaló el defensa.

Mata no quiso “excusarse” en la expulsión del internacional senegalés en el minuto 19, pero incidió en que esa jugada marcó el partido.

“Nuestro plan era desestabilizar al rival con nuestro juego. Sabíamos que teníamos la calidad para hacerlo en nuestra casa, pero el fútbol no siempre es como uno quiere. Esa tarjeta roja nos hizo mucho daño. No estoy poniendo excusas, también tenemos que asumir nuestra responsabilidad”, afirmó. EFE

dmg/ism

Últimas Noticias

Identificado un menor de 17 años por agredir a una mujer en Torrent con un bate de béisbol

Infobae

Celta y Friburgo se citan con la historia; el Nottinghan Forest sobrevive en los penaltis

Infobae

El presidente de la República italiana llama a la UE a "saber decir no" a los conflictos

Infobae

Mané Mané, entre la funcionalidad y el atrevimiento

Infobae

Carreño jugará en cuartos de final de Murcia ante Pellegrino tras remontar contra Gill

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las nuevas cámaras con IA

Las nuevas cámaras con IA de la DGT son capaces de multarte por cosas que antes no se podían demostrar: dónde se ubican y cómo evitar las sanciones

Los problemas del portaaviones más grande del mundo: los tripulantes no tienen camas para dormir y hay 600 inodoros obstruidos

La propaganda yihadista llega a los más jóvenes en España: la mitad de los detenidos en 2025 tenían menos de 25 años y 13 eran menores de edad

Metro Madrid anuncia la novedad de la L6 con la automatización y le llueven las críticas: “Se pierden frecuencias y calidad y se vende como una mejora”

Encuentran el cadáver de Jimmy Gracey, el estadounidense desaparecido en Barcelona

ECONOMÍA

Encierran en una vivienda okupada

Encierran en una vivienda okupada de Salamanca a una mujer con discapacidad durante cuatro meses para quedarse con su pensión

Tormenta energética en Europa: el encarecimiento del gas por el conflicto en Oriente Medio anticipa un aumento de la inflación y enfría su economía

La Organización Mundial del Comercio prevé un frenazo en el crecimiento de Europa de hasta un 1,2% si se prolonga el conflicto en Irán: “Las exportaciones podrían disminuir”

Los sindicatos llevan a Glovo a la Audiencia Nacional por “ejecutar un ERE encubierto”: 30 despidos en los últimos 90 días

Qué significa que la declaración de la renta sea negativa y qué pasos seguir

DEPORTES

Rafael Jódar y su histórica

Rafael Jódar y su histórica gesta al escalar 75 puestos en dos meses: cerrará el Masters 1000 de Miami en el top 100 del ranking

El cambio de normativa que prepara la Fórmula 1: podría beneficiar a Fernando Alonso y Aston Martin

La preparación de Ilia Topuria para el combate en la Casa Blanca: “Trabajo duro y dedicación”

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid