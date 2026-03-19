Clinton Mata: "La tarjeta roja nos hizo mucho daño"

Redacción deportes, 19 mar (EFE).- El internacional angoleño Clinton Mata, jugador del Olympique de Lyon, lamentó que el escocés Andrew Dallas, desde la sala VOR, no avisara al colegiado bosnio Irfan Peljto para revisar la entrada sobre Javi Rueda que supuso la tarjeta roja a su compañero Niakhaté.

“No he visto la jugada repetida, pero creo que el árbitro podría haber consultado el VAR. Esa tarjeta roja nos condicionó mucho porque jugar con diez tantos minutos no es fácil. Prácticamente jugamos todo el partido con diez hombres”, señaló el defensa.

Mata no quiso “excusarse” en la expulsión del internacional senegalés en el minuto 19, pero incidió en que esa jugada marcó el partido.

“Nuestro plan era desestabilizar al rival con nuestro juego. Sabíamos que teníamos la calidad para hacerlo en nuestra casa, pero el fútbol no siempre es como uno quiere. Esa tarjeta roja nos hizo mucho daño. No estoy poniendo excusas, también tenemos que asumir nuestra responsabilidad”, afirmó. EFE

dmg/ism