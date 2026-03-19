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Cinco operarios heridos al colisionar dos máquinas bateadoras de Adif en Muñoz (Salamanca)

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Salamanca, 19 mar (EFE).- Cinco operarios han resultado heridos en una colisión entre dos máquinas bateadoras de Adif, que realizan tareas de mantenimiento, en Muñoz, dentro del término municipal de La Fuente de San Esteban a la altura del kilómetro 288 de la carretera N-620 (kilómetro 54 del trazado ferroviario Salamanca - frontera de Portugal).

Adif ha llamado al centro de emergencias 112 de Castilla y León a las 19:30 horas para informar de la colisión y explicar que hay cuatro operarios heridos, en principio leves y todos ellos conscientes, y que un quinto ha sido trasladado al hospital de Salamanca en un vehículo particular. EFE

cgc/aam/ads

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