Cataluña revela 5 nuevos casos de peste porcina en jabalíes dentro del área de alto riesgo

Barcelona, 19 mar (EFE).- El Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña ha confirmado cinco nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes detectados dentro de la zona de alto riesgo, lo que eleva a 232 los positivos desde el inicio del brote, mientras se intensifican las capturas para erradicar la enfermedad.

Los nuevos casos se han localizado en Sant Cugat del Vallès, con cuatro positivos, y en Sabadell, con uno, según ha informado la Generalitat este jueves.

Las autoridades sanitarias han analizado además 208 animales adicionales esta semana, todos negativos, lo que eleva a 2.179 el total de jabalíes analizados con resultado negativo desde el inicio del seguimiento epidemiológico.

El Departamento de Agricultura ha aprovechado para comunicar que mantiene su estrategia para reducir a cero la población de jabalíes en la zona de alto riesgo.

También ha asegurado que busca rebajar la densidad por debajo de un animal por kilómetro cuadrado en la zona de bajo riesgo.

Esta tarde, durante su interpelación en el Parlamento, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciado que “en Cataluña ya se han capturado un total de 22.233 jabalíes desde el 1 de enero, sin contar los animales capturados dentro de la zona infectada”.

Además, Ordeig ha recordado que “el Gobierno ya ha invertido cerca de 24 millones de euros desde que empezó la crisis sanitaria de la peste porcina africana" y ha señalado que su departamento movilizará "los recursos que hagan falta para erradicar la enfermedad”.

Solo dentro de la zona afectada, se han capturado 2.365 jabalíes hasta ahora, de lo cuales 1.641 corresponden al área de alto riesgo y 725, a la de bajo riesgo.

Para seguir con las actuaciones, más de 750 agentes rurales participan en operativos de captura con trampas colectivas que permiten atrapar grandes grupos sin dispersarlos.

Paralelamente, se siguen realizando batidas de caza controladas los fines de semana en zonas de menor riesgo siguiendo las normativas y el asesoramiento del comité de expertos.

Estas acciones movilizan desde hace más de seis semanas a cerca de 300 cazadores y 300 perros en coordinación con ayuntamientos y sociedades de caza.

Según ha informado el Departamento de Agricultura, el dispositivo se ha reforzado con un nuevo sistema de captura, denominado 'aguait', que permite un seguimiento continuado de los animales y cuenta con un equipo de 100 cazadores durante la semana.

El departamento ha subrayado que continúa prohibido el acceso al medio natural en el entorno del Parque Natural de Collserola.

La medida se adoptó la semana pasada tras detectarse el primer caso positivo de PPA en un jabalí dentro del municipio de Barcelona, cerca de Sant Just Desvern.

El resto de restricciones afectan a bosques, riberas, campos y caminos fuera de núcleos urbanos en los 17 municipios incluidos en la zona de alto riesgo.

El objetivo de la Generalitat es "evitar la propagación del virus, impedir la dispersión de los animales y garantizar la seguridad durante las operaciones".

Las autoridades han pedido a la ciudadanía extremar la precaución y alertar al 112 si se encuentra un jabalí muerto. EFE