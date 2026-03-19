Carreño jugará en cuartos de final de Murcia ante Pellegrino tras remontar contra Gill

Murcia, 19 mar (EFE).- El español Pablo Carreño remontó ante el británico Felix Gill para acceder a los cuartos de final del VII ATP Challenger Costa Cálida Región de Murcia y el veterano tenista gijonés, de 34 años y actualmente 117 en la clasificación mundial, buscará el pase a las semifinales frente al italiano Andrea Pellegrino.

Carreño, quien llegó a ser top 10 justamente con la décima posición del ranking internacional y ganador de siete títulos en el circuito ATP, entre ellos el Masters 1.000 de Canadá en 2022, además del bronce olímpico en los Juegos de Tokio, reaccionó tras perder el primer set por 4-6 ante un jugador de 23 años y que ocupa el puesto 252 y se impuso en los dos siguientes en la pista central del Real Murcia Club de Tenis 1919 por 6-3 y 6-2.

También debió voltear un marcador adverso Pellegrino ante el alemán Justin Engel. El germano empezó mandando por 4-6 pero en las dos siguientes mangas llegó la reacción del transalpino para endosarse un 6-2 y un 7-5 y, con ello, seguir adelante en la competición.

La jornada en el torneo que se celebra en la capital del Segura, con entrada libre y gratuita hasta el domingo, dejó también la derrota del madrileño Alejandro Moro frente al belga Gilles Bailly por 5-7, 7-6 (5) y 2-6 y la victoria de otros belga como Kimmer Coppejans, quien accedió igualmente a los cuartos de final venciendo al alemán Christoph Negritu por 7-5 y 6-4. Así pues, habrá duelo entre jugadores flamencos en Murcia.

Los cuartos, que se disputarán este viernes, ya están definidos con esos choques y también con los que ya se conocían desde el miércoles y que enfrentarán al neerlandés Jesper de Jong contra el gaditano Pablo Llamas y al austríaco Sebastian Ofner con el tinerfeño Roberto Carballés. EFE

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