Cae una red que compraba coches de alta gama suplantando identidades y usando a indigentes

Madrid, 19 mar (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a 30 personas al desarticular una red que se dedicaba a comprar coches de alta gama, financiándolos y adquiriéndolos mediante la suplantación de identidades, para lo que usaban a indigentes y drogodependientes a los que pagaban mil euros para recoger los vehículos.

Los coches de alta gama eran después vendidos en países europeos como Francia, Alemania o Rumanía a un precio inferior al mercado, según informa la Policía Nacional en un comunicado, donde detalla una operación que ha permitido recuperar 28 vehículos valorados en 1.260.000 euros.

Una pareja asentada en la Comunidad de Madrid dirigía la operación, según los investigadores. El hombre se dedicaba a la parte operativa y a captar personas vulnerables, mientras que la mujer dirigía la operativa criminal y daba instrucciones a su pareja y las personas captadas sobre cómo actuar y qué decir si se detectaba la falsedad de la documentación.

Los coches eran comprados con DNI falsificados en los que figuraban datos reales usurpados a terceros -mediante el acceso a bases de datos- y fotografías de las personas vulnerables captadas por la organización, que también recogían los vehículos en los concesionarios.

En su domicilio esta pareja tenía un laboratorio, donde elaboraban DNI falsificados "de gran calidad y sofisticación", que los agentes sitúan "entre los más perfeccionados detectados hasta la fecha". También se falsificaban nóminas o informes de vida laboral.

En los domicilios dados a los concesionarios y financieras figuraban direcciones controladas por la organización, donde llegaba la correspondencia de las entidades.

La investigación, que se inició a principios de 2025 por la denuncia de una financiera sobre un proceso de compra de un coche con un DNI usurpado, ha revelado una compleja forma de actuar de esta red, que llegaba a reservar habitaciones de hotel para que los indigentes se aseasen y les facilitaban desde ropa elegante hasta pelucas, gafas o bigotes para asemejarlos a las personas suplantadas.

Quienes fingían ser compradores usaban móviles solo para recoger los vehículos ese cometido, donde los cabecillas de la red les decían qué identidad debían asumir y qué datos personales tenían que conocer, desde el domicilio hasta ocupación.

Los líderes de la red les esperaban en las inmediaciones de los concesionarios, donde vigilaban que no hubiese policía y se aseguraban de que el coche era retirado con éxito. Después los coches se trasladaban a países europeos para su venta.

La operación culminó con 30 detenciones, la mayoría en Madrid, donde hubo 23 arrestos, y el resto en Francia (1), Lleida (1), Albacete (3), Plasencia (1) y Guadalajara (1), que pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de pertenencia a organización criminal, falsificación de documentos, estafas, usurpación del estado civil y apropiación indebida ingresando dos de ellos en prisión.

Además de 28 vehículos en el registro practicado en Madrid se intervinieron 33 teléfonos móviles, 4 ordenadores, joyas por valor de 34.000 euros, 7.000 euros y 32 documentos de identidad falsificados. EFE