Cáceres celebra el 40 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad

Cáceres, 19 mar (EFE).- La ciudad de Cáceres será sede este viernes y sábado, 20 y 21 de marzo, de la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad (GCPH) de España, en un encuentro que reunirá a los alcaldes y representantes institucionales de las 15 ciudades españolas reconocidas por la UNESCO.

La cita se enmarca en los actos conmemorativos del 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad, efeméride que el consistorio ha convertido en eje central de su agenda cultural y turística durante este año.

En el marco de la asamblea, se hará entrega del Premio Patrimonio 2025 a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, en reconocimiento a su “compromiso con la cultura, la educación y la conservación del patrimonio histórico y artístico”.

La fundación tiene su sede en Cáceres en el Palacio de los Golfines de Abajo.

La jornada del sábado estará centrada en la celebración de la Asamblea general del GCPH, que tendrá como escenario en el citado Palacio de los Golfines, en un gesto simbólico vinculado al galardón concedido.

Además de las sesiones de trabajo, el programa contempla visitas guiadas al conjunto monumental de la ciudad y al Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, así como actividades destinadas a poner en valor la oferta gastronómica local.

El GCPH de España, creado en 1993, reúne a las ciudades españolas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial con el objetivo de trabajar de forma conjunta en la conservación de su legado histórico y en su promoción a nivel nacional e internacional.

Las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad son Alcalá de Henares (Madrid), Ávila, Baeza (Jaén), Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda (Jaén). EFE

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