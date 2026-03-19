Ana Torroja:"A Leire Martínez le diría que tenga paciencia y, sobre todo, que no se rinda"

Javier Herrero

Madrid, 19 mar (EFE).- Aunque Ana Torroja se muestre categórica en el título de su nuevo disco, 'Se ha acabado el show', el cual revela un debate que ha mantenido consigo misma durante sus 30 años como solista ("Una posición agotadora", dice), la artista vuelve "orgullosa" como nunca tras descubrir que, a sus 65 años, aún tiene cosas que contar.

Su caso, "el de un largo viaje que acabó sin un adiós", como canta en el tema 'La maleta' sobre el final de Mecano, guarda suficientes similitudes con lo sucedido recientemente entre Leire Martínez y la Oreja de Van Gogh. "Por sorpresa las dos nos encontramos sin proyecto y teniendo que tomar una decisión bastante arriesgada", concede, antes de darle un consejo a su colega.

"A Leire le diría que tenga paciencia y, sobre todo, que no se rinda", dice en una entrevista para EFE, mientras sostiene en sus manos un disco que ni pensaba lanzar y en cuyos primeros compases, canta: "Dices que se ha acabado el show, que te tengo medio abandonada, no sé si ya decir adiós".

Se trata, aclara, de una conversación interna. "Es que esta profesión es de mucha entrega y muchas veces uno se olvida de la persona que lleva dentro. La Ana persona estaba reclamando mucha atención últimamente y por eso pensé que se había acabado el show, pero una vez lo plasmé en el papel, me di cuenta de que no solo no se había acabado, sino que todavía tenía cosas que contar", agrega feliz.

Alejada desde 'Sonrisa' (2010) de las multinacionales, 'Se ha acabado el show' es su primer disco independiente, lanzado junto a Altafonte. "Tenía que llegar este punto en el que invirtiera no solo mi alma, artísticamente hablando, sino también mi economía y hacer un proyecto que fuera enteramente mío", apunta.

El inicio de este sexto disco de estudio con material original fue sin embargo incierto. Pensaba grabar solo dos canciones y lo que recibía no le convencía, salvo un tema. Se juntó para componer con sus creadores y entendió "el camino". "Las cosas que tenía que contar eran tan personales que o las contaba yo o no las podía contar nadie", indica.

Por primera vez ha participado en todas las composiciones y ha trabajado codo con codo en México con un grupo de cinco productores, Andrés Levin, Santiago Rodríguez R., Dan Solo, Fernando Burgos y Alex Patri, para dar forma a canciones "terapéuticas y de liberación", relatando cosas que ni siquiera ella sabía que quería contar, como 'A veces', sobre los altibajos de las relaciones de largo recorrido, o la citada 'Se ha acabado el show'.

"Es muy agotadora mi posición como solista y viniendo de donde vengo, de una banda como Mecano, demostrar que también sola puedo y volver a contar por enésima vez que sigo cantando esas canciones. Hay muchas veces que uno se dice: ¿para qué tanto esfuerzo?", confiesa, antes de comentar que si continúa es porque es "muy cabezona". "Y además, me gusta sobre todo lo que hago", dice.

Galardones como el Latin Grammy a la excelencia musical que recibió en 2023 entre lágrimas también ayudaron frente a las dudas. "Será porque no lo estoy haciendo tan mal, ¿no?", se preguntó después de casi 30 años como solista, frente a los poco más de diez que duró Mecano.

Ella misma se sorprendió de que en este álbum terminara dedicándole una canción a su exbanda, que concluyó abruptamente cuando en la ceremonia de los Premios Amigo de 1998, tras la reunión del grupo, José María Cano anunció de manera unilateral e inesperada la ruptura definitiva, para sorpresa de sus compañeros.

"Yo no soy yo sin Mecano y Mecano no es sin mí. Es imposible separarse de esa sombra, pero tampoco quiero", asevera la artista ante 'La maleta', en la que habla de esa "no despedida", algo que, dice, en aquel momento fue lo que más le dolió.

El resultado es un disco honesto, en el que no siempre se dicen "cosas dulces", pero en el que Torroja se declara en paz consigo misma, "tan frágil por fuera, tan fuerte por dentro, hecha de capas del tiempo", como canta en 'Rosa del desierto'.

"Yo no me arrepiento de nada, porque todos los pasos que he dado, hayan sido equivocados o acertados, me han llevado a donde estoy hoy y a lo que soy. Y me gusta mucho como soy", declara Torroja, que inicia la gira este 4 de abril en México y que volverá a España en verano, con citas como el Stone & Music de Mérida el 27 de junio, el Palau de la Música Catalana de Barcelona el 16 de julio o el Teatro Real de Madrid el 28 de julio. EFE

(foto) (vídeo) (audio)