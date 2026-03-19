Aldama no logró que Venezuela saldara su deuda de 205 millones con Air Europa

Madrid, 19 mar (EFE).- Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo, no logró que Venezuela pagase la deuda de 205 millones de dólares estadounidenses que tenía con Air Europa y no cobró por su intermediación, dado que el contrato estaba supeditado a que lograse dicho objetivo.

Así lo ha comunicado Globalia, empresa a la que pertenece Air Europa, en la documentación enviada al Tribunal Supremo, incorporada ya a la causa de las mascarillas, cuyo juicio empezará el próximo 7 de abril con Aldama, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, como acusados.

Globalia detalla al Supremo los contratos de Soluciones de Gestión, la empresa de Aldama, con la compañía y también explica que el 17 de septiembre de 2019 firmó un contrato de mediación y gestión con Víctor de Aldama para repatriar el dinero que Air Europa "tenía y tiene retenido en Venezuela desde el año 2013", después de que este empresario dijese que podía hacer gestiones para lograrlo.

Sin embargo, el pago de cualquier cantidad estaba "supeditado al éxito de su mediación y gestión" y dado que no se recuperó la cantidad adeudada "no se retribuyó cantidad alguna" a Aldama y "no existen facturas emitidas en relación con el citado contrato".

A fecha del requerimiento, Air Europa no ha cobrado los 205 millones de dólares que le debe Venezuela, una deuda generada por la "imposibilidad" de repatriar los fondos de por la venta de billetes de avión en bolívares desde el año 2013 ante las "severas restricciones impuestas por los organismos de control cambiario en Venezuela". Por ello la empresa mantiene "derechos de crédito" frente a este país por el importe de la cantidad adeudada.

Air Europa ha informado además de que fueron un total de once vuelos los que fletó desde la República Popular China para el envío a España de mascarillas adquiridas por la empresa investigada en la trama Koldo, Soluciones de Gestión, en pleno estado de alarma por la pandemia del covid.

Los vuelos, que partieron todos desde el Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao'an (SZX) con destino a Madrid, se realizaron entre el 27 de marzo y el 4 de junio de 2020 y el coste de todos ellos superó los 2,5 millones de euros, y a los que hay que añadir un vuelo chárter de un carguero por un coste de 1,2 millones de dólares.

En su escrito, la compañía aérea precisa que se limita a dar cuenta de los vuelos que se realizaron ya que en el contrato para el transporte de mascarillas durante el estado de emergencia constan otros vuelos que finalmente no tuvieron lugar.

También explica que como Air Europa no operaba en China, gestionó los permisos de los tres primeros vuelos a través del Ministerio de Exteriores y los sucesivos los tramitó con la ayuda de Click Aviation Network DMCC (contratada por Air Europa).

Por otra parte, Air Europa pagó a Soluciones de Gestión 2,3 millones de euros por la compara de 1,2 millones de mascarillas para su tripulación y pasajeros.

Globalia informa además de un contrato firmado en noviembre de 2019 con la empresa MTM180 Capital S.L.U, que tenía a Aldama como persona designada, y asesoró en innovación, medió en conflictos como el que tenía la compañía por un contrato por el alquiler de un hotel en Cancún o representó institucionalmente a Globalia en citas como el 112º Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo.

También "asistió a la Secretaría General de Globalia y Air Europa en la implementación de instrumentos financieros para solventar la crisis provocada por las medidas adoptadas ante el Covid-19" y cooperó para abrir nuevas rutas con proyectos de esta empresa denominados Freebird y Hola Pueblos, informa la compañía al Supremo. EFE