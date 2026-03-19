Abierta la convocatoria de becas del ICEX para prácticas internacionales de licenciados

Madrid, 19 mar (EFE).- El ICEX, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha convocado las nuevas becas para licenciados universitarios que quieran hacer prácticas en empresas españolas en el extranjero con ayudas que llegan hasta los 2.500 euros mensuales.

Los becarios y becarias accederán a prácticas no laborales, primero en las oficinas económicas y comerciales de España en el exterior y posteriormente en una empresa española, entidad u organismo internacional.

La ayuda económica varía entre los 23.500 y 48.500 euros brutos anuales, en función del destino asignado y este año el ICEX cumplirá su 51 Promoción de este programa de becas.

Los becarios y becarias contarán con una dotación económica para cubrir gastos de alojamiento, transporte y manutención durante su período de formación, consistente en una ayuda básica de 800 euros mensuales para aquellos que residan en la Comunidad de Madrid y para aquellos becarios y becarias que hayan residido fuera de Madrid durante al menos tres años de hasta 2.500 euros mensuales.

Para acceder a esta convocatoria, que finaliza el 23 de marzo, los participantes deben ser ciudadanos de la UE, haber nacido a partir del 1 de enero de 1998, ser residente en España, poseer una titulación universitaria superior de grado que permita el acceso a estudios oficiales de Máster Universitario, así como acreditar poseer un conocimiento avanzado de inglés (mínimo B2).

El ICEX señala, en un comunicado, que desde 2002 este programa de becas ha incorporado a más de 400 licenciados en organismos multilaterales, en su mayoría instituciones financieras internacionales y el 70 % de los participantes han sido contratados por las empresas u organismos en los que han realizado la beca.EFE