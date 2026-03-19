8-3. Movistar se exhibe ante el Jimbee Cartagena en el segundo tiempo y pasa a semifinales

Granada, 19 mar (EFE).- El Movistar Inter se convirtió en el primer semifinalista de la Copa de España de Fútbol Sala, que comenzó este jueves en Granada, al golear al Jimbee Cartagena por 8-3 en un segundo tiempo pletórico del equipo que más veces ha ganado este torneo, con 11 títulos en total, después de irse al descanso con una desventaja de 1-0.

José Raya, en dos ocasiones, y Carlos Bartolomé, en unos cinco primeros minutos en que el Movistar Inter fue un ciclón, gozaron de las primeras ocasiones del partido.

Fue un conjunto agresivo, que presionó arriba y que no dejó maniobrar al doble campeón de Liga. Pero Rafa Fernández, que hizo de entrenador por la sanción de Duda, estuvo acertado en las rotaciones y los cambios fueron positivos para su equipo. La entrada de Pablo Ramírez y Motta fue determinante para que el Jimbee pasara a dominador.

El campeón de Europa fijó a los cierres madrileños y Motta fue un peligro constante ante un rival que tuvo que dar un paso atrás. Gon Castejón marcó el primer gol de la Copa de España en el minuto 12 en una buena maniobra.

Mellado y Pablo Ramírez no pararon de poner en apuros al veterano Jesús Herrero, aunque en la recta final del primer periodo el Movistar hizo trabajar a Chemi, pero al descanso se llegó con 1-0.

El comienzo del segundo tiempo fue similar. El Movistar empezó mandando, generó ocasiones y en un minuto, entre el 27 y el 28, le dio la vuelta al marcador con los tantos del colombiano Harrison, excanterano del Barça, y de Cecilio, el internacional campeón de Europa hace más de un mes con España.

Pero el Jimbee no se inmutó y recurrió a su estrategia para igualar a los 60 segundos. El ítalo-brasileño Motta domina todos los registros e igualó tras el saque de una falta. El partido entró en una fase de locura con ocasiones en las dos metas, pero fueron otra vez los cartageneros los que se pusieron por delante (2-3) con una obra de arte de Tomaz.

Pero otra vez respondió el Movistar con el segundo tanto de Harrison, después de ser revisado en el sistema de vídeo, para poner la igualada. A partir de ahí sólo existió en la pista el Movistar Inter, con una efectividad y una remontada espectacular.

Raúl Gómez firmó el 4-3 con un disparo a la media vuelta que dio en el larguero, para después Paniagua, Cecilio, el meta Jesús Herrero y Jaime dejar el marcador en un contundente 8-3 para el “rey” de la Copa de España, que acredita 11 títulos y persigue su duodécimo.

- Ficha técnica:

8. Movistar Inter: Jesús Herrero, Cecilio, Chaguinha, José Raya y Carlos Bartolomé -cinco inicial-, Raúl Gómez, Mínguez, Harrison, Paniagua, Barona, Pirata y Jaime,

3. Jimbee Cartagena: Chemi, Tomaz, Cortés, Waltinho y Mellado -cinco inicial-, Pablo Ramírez, Darío Gil, Juninho, Motta, Lucas Farias y Osanamusa.

Goles: 1-0. Min. 12. Gon Castejón. 1-1. Min.27. Harrison. 2-1. Min. 28. Cecilio. 2-2. Min. 28. Motta. 2-3. Min.29. Tomaz. 3-3. Min. 29. Harrison. 4-3. Min. 35. Raúl Gómez. 5-3. Min. 36. Paniagua. 6-3. Min. 37. Jesús Herrero. 7-3. Min. 37. Cecilio. 8-3. Min. 40. Jaime.

Árbitros: Alberto Sarabia y Antonio Navarro. Amonestaron a Cortés (min.16), Juninho (min.20) y Mínguez (min.23),

Incidencias: Primera semifinal de la Copa de España disputada en el Palacio de los Deportes de Granada con unos 3.500 aficionados en las gradas, con mayoría de seguidores del Jimbee Cartagena. EFE

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