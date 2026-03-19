4-2. El Calafell, primer semifinalista tras tumbar al vigente campeón

Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), 19 Mar (EFE).- El Calafell La Menorquina se convirtió este jueves en el primer semifinalista de la Copa del Rey, que se disputa en el Pabellón Olímpico del Ateneo Agrícola de Sant Sadurní d’Anoia, tras doblegar al vigente campeón, el Reus Deportiu Brasilia (4-2).

El conjunto dirigido por el exseleccionador nacional Guillem Cabestany, una de las sensaciones de la OK Liga, en la que ocupa la quinta posición, rompe, además, su reciente historial adverso ante su rival tarraconense, que le había eliminado en tres de las últimas cuatro ediciones en cuartos de final.

La irrupción del videoarbitraje, principal novedad de esta edición, tuvo un papel determinante al filo del descanso, cuando señaló un penalti que Aleix Marimon no desaprovechó para adelantar a los suyos.

Tras el paso por vestuarios, Joan Salvat recortó distancias (2-1, min.37), pero los tantos de Jerónimo García y Sergi Folguera ampliaron la ventaja hasta el 4-1 que encarrilaba definitivamente el encuentro.

En los compases finales, Carles Casas maquilló el resultado (4-2) para un Reus que cede su corona y garantiza que habrá nuevo campeón en esta edición.

El Calafell se medirá en semifinales al vencedor del duelo entre Barça y Noia, que se disputa a continuación. EFE

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