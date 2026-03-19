29-26. Los Hispanos no pueden con la nueva Francia de Talant Dujshebaev

Redacción deportes, 19 mar (EFE).- La selección española de balonmano no pudo amargar el debut de Talant Dujshebaev al frente del equipo francés, tras caer este jueves por 29-26 en Le Mans en el primeros de los encuentros amistosos que los Hispanos disputarán esta semana con el combinado galo.
Una derrota de la que los de Jordi Ribera tratarán de resarcirse el próximo domingo (13:30) en el duelo que volverá a enfrentar a ambos equipos en el Quijote Arena de Ciudad Real. EFE
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