2-0. El Betis da la vuelta a la eliminatoria al descanso

Sevilla, 19 mar (EFE).- Un gol de Aitor Ruibal a los 8 minutos, tras recoger el rebote en el larguero de un tiro del colombiano Cucho Hernández, y otro del marroquí Sofyan Amrabat, de potente disparo desde fuera del área, al borde del descanso dan al Betis el pase momentáneo a los cuartos de final de la Liga Europa a costa del Panathinaikos griego (2-0). EFE

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