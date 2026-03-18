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Teresa Helbig celebra treinta años en la moda fiel a su universo preciosista

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Madrid, 18 mar (EFE).- Teresa Helbig celebra treinta años en el mundo de la moda y regresa a la pasarela madrileña tras dos de ausencia, con el cisne como símbolo del ayer, pero también del hoy.

Un recorrido que la diseñadora ha recordado en un mensaje 'en off' al comenzar el desfile como una "historia de mujeres para mujeres".

Helbig regresa este miércoles versionando el cuento de Hans Christian Andersen 'Cisnes salvajes' y tomando como escenario el teatro Infanta Isabel de Madrid, uno de los más antiguos de la capital.

La catalana recuerda su infancia en el Poble Sec, al lado del paralelo, donde se encontraban todos los cabarets de la época.

"Mi tía María me llevaba a ver de todo, entraba incluso donde no podía; en esa España donde todo era gris, allí había color y picardía", relata a EFE Helbig.

María era una mujer "fantasiosa" que le inoculó su pasión por el teatro y por vestirse de una manera especial.

La colección 'Savage Swans' ('Cisnes salvajes') alude al primero de sus vestidos que causó sensación y que hizo junto a su madre para ir a una boda. "Era de plumas, más de 800, hubo que cortarlas una a una porque abultaban mucho", recuerda, mientras muestra una replica en rosa palo.

La creadora asegura que no se trata de celebrar un aniversario desde la nostalgia. "Hay una mirada hacia adelante, poniendo en valor la costura y la artesanía", que plasma en delicados vestidos joya, máximas que también traslada a sus piezas de 'prêt-à-porter'.

El cuento de Anderson aparece serigrafiado, con ilustraciones incluidas, en un vestido largo de raso. Pero no es la única referencia a los cisnes, aves que aparecen bordadas en los vestidos y chaquetas con coquetas minilazadas azules.

Un cuento en el que las princesas son "un poco canallas, se atreven con escotes brutales y transparencias", comenta divertida Helbig, lanzando la mirada sobre con un vestido con más de cien capas de tul que en el taller tardaron dos días en cortar.

Una colección que transita entre la noche y el día, en el azul grisáceo, el rosa y el crudo del amanecer, plasmado en una bomber con los tres colores degradados en pelo de oveja rizado.

La piel también aparece en un abrigo de anguila hasta los pies y también en una falda y cazadora de conejo rasurada.

En el ADN de la casa están las cintas con las que faldas y vestidos cobran vida en el movimiento, además de un impresionante abrigo corto confeccionado con el apoyo de Belategui Regueiro. "Chanel tiene su tweed y nosotros nuestras cintas de raso", comenta con orgullo la diseñadora.

Vestidos que vuelan con volantes en gasa y lana ligera tanto como una 'capa de obispo' en crudo, ribeteada con adornos minuciosamente cosidos, con dibujos geométricos que combina con un minipantalón con cristales dorados.

Artesanía en la costura, en los bordados y en los apliques, del minimalismo al maximalismo puro, un buen hacer minucioso al extremo que convierte cada pieza en única.

Para celebrar con ella un aniversario como este no han faltado amigos de la casa como la cantante Luz Casal, las actrices Emma Suárez, Ana Rujas e Hiba Abouk. Además de Boris Izaguirre y Eugenia Martínez de Irujo.

Una nueva presentación en Nueva York será el destino de estas prendas. Helbig está en el radar de actrices como Priyanka Chopra, Zendaya, Halle Berry o Gwen Steffani, a las que ha vestido en ocasiones especiales.

A Madrid regresará en el mes de abril para inaugurar una exposición retrospectiva en el Museo del Traje. EFE

(Foto) (Vídeo)

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