Interior seguirá trabajando para rebajar la tasa de alcoholemia tras rechazo del Congreso

Madrid, 18 mar (EFE).- El Ministerio del Interior seguirá trabajando para rebajar la tasa máxima de alcoholemia al volante después de que el Congreso haya rechazado la proposición de ley de los socialistas para reducirla de 0,5 gramos por litro en sangre actual a 0,2.

"La bajada de la tasa no sale adelante en el Congreso... pero el rumbo está claro", subraya Interior en su cuenta de Instagram, donde añade: "Tolerancia cero al alcohol al volante, política de Estado en la que Interior seguirá trabajando".

Y recuerda que a menos consumo, menos riesgo y más seguridad vial. "El objetivo sigue intacto: salvar vidas", enfatiza. EFE