Espana agencias

Gamarra acusa al Gobierno de incumplir la ley en despliegues militares y Bolaños reta al PP a decir "con quién está"

La portavoz popular exige explicaciones al Ejecutivo por el envío de tropas fuera del país y critica la falta de transparencia, mientras el responsable de Presidencia desafía a la oposición a posicionarse sobre la intervención en Oriente Medio y sus apoyos políticos

Guardar

La petición para conocer el tiempo de permanencia de más de 1.200 militares españoles en zonas de conflicto marcó uno de los momentos destacados de la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso. Según publicó Europa Press, la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, presentó un listado que especifica la presencia de 647 miembros de las Fuerzas Armadas en Líbano, 298 en Irak, 149 en Turquía y 210 a bordo de la fragata Cristóbal Colón, actualmente en el Mediterráneo oriental. Gamarra exigió mayor transparencia y respeto para los soldados, reclamando información concreta sobre las misiones y cuestionando la legalidad de los recientes despliegues.

De acuerdo con Europa Press, el debate se centró en la exigencia de Gamarra sobre el cumplimiento de la Ley de Defensa Nacional, que requiere que la Cámara Baja autorice el envío de tropas a nuevas misiones fuera del territorio nacional. La portavoz del PP preguntó al Ejecutivo por la autorización referente al despliegue de la fragata Cristóbal Colón, destinada a una misión europea en Chipre tras los ataques ocurridos contra esta isla. Gamarra lamentó, además, la ausencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las sesiones de control desde octubre, hecho que, a su juicio, limita la rendición de cuentas ante el Parlamento.

Según Europa Press, la parlamentaria popular también defendió que el Gobierno hace "invisibles" a los militares con el objetivo de sostener el discurso oficial del "no a la guerra", lo que, aseguró, constituye una contradicción entre el mensaje público del Ejecutivo y la realidad de las operaciones militares en curso. Gamarra manifestó que el Gobierno "incumple sistemáticamente la legalidad nacional" y sostuvo que no cumple ni la ley ni la Constitución.

Durante la respuesta, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó que el Gobierno "cumple la ley, la Constitución y el derecho internacional". Bolaños invitó a la bancada popular a posicionarse expresamente respecto a la intervención en Oriente Medio y a los recientes ataques contra Irán, calificando estos actos de "agresión injustificada, ilegal y contraria al derecho internacional". El ministro desafió al PP a aclarar si está de acuerdo con los presidentes de Estados Unidos e Israel, Donald Trump y Benjamín Netanyahu, señalando que en 2003, bajo el gobierno de José María Aznar, el Ejecutivo popular apoyó acciones contrarias al derecho internacional.

Europa Press reportó que Bolaños llamó al Partido Popular a definir con claridad su postura en la actual coyuntura internacional y solicitó que condene las acciones perpetradas contra Irán. El ministro instó al grupo parlamentario a distanciarse de los líderes de Vox, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, y a optar por alinearse con los intereses de los ciudadanos españoles. Bolaños vinculó el cumplimiento del derecho internacional con la defensa de los valores de pacifismo y democracia.

En el turno de réplica, Gamarra introdujo otra polémica al acusar al Gobierno de querer designar "a dedo" a un magistrado para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Preguntó a Bolaños si era consciente de que el procedimiento elegido podría ser rechazado por el Consejo de Europa, y citó como antecedente el caso de Hungría. El debate sobre la renovación del Tribunal Constitucional también estuvo presente en la discusión. El ministro Bolaños recordó que el Partido Popular fue quien designó a los jueces en el pasado y defendió que en la etapa actual participan juristas y vocales reconocidos por su trayectoria. Bolaños propuso al PP fijar una fecha para negociar la renovación de los cuatro magistrados pendientes en el Tribunal Constitucional, subrayando que tres de esas vacantes suponen un incumplimiento de la Constitución.

La jornada parlamentaria recogió, además, la intervención de la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, que criticó la política económica del Gobierno y aseveró que la situación de las familias españolas es cada vez peor, mientras que, según sus palabras, los socialistas y su entorno mejoran. Insistió en que el Ejecutivo prioriza conflictos internacionales por encima de los problemas internos y denunció la presión fiscal, citando que solo en los siete primeros días de la guerra se recaudaron más de 20 millones de euros adicionales por el IVA aplicado a los combustibles. Millán mencionó, también, la falta de inversiones, refiriéndose a la ausencia de líneas de Alta Velocidad hasta Málaga, las listas de espera en dependencia y la inexistencia de nuevas viviendas públicas.

En su intervención, Félix Bolaños defendió los resultados de la gestión económica del Gobierno de Pedro Sánchez, señalando un crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,8%, la reducción de la tasa de paro y el aumento de cerca del 70% en el salario mínimo interprofesional en los últimos años. Según informó Europa Press, Bolaños ilustró que los sectores de la hostelería y el turismo muestran actualmente elevados niveles de actividad, como demuestran los restaurantes, terrazas y hoteles llenos. Acusó a Vox de sembrar discordia y de actuar en contra del derecho internacional.

La sesión mostró la confrontación entre las fuerzas políticas mayoritarias sobre la política de defensa, la legalidad de las misiones internacionales y la gestión económica, mientras persistieron los reclamos de mayor transparencia, debates sobre la justicia y cuestionamientos sobre las prioridades del Ejecutivo, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

Temas Relacionados

Cuca GamarraGobierno de EspañaFélix BolañosVoxEspañaChiprePolíticaDerecho internacionalPartido PopularTribunal ConstitucionalEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Mónica García da por "seguro" que el decreto de Irán tendrá medidas de vivienda, pero Bolaños precisa: "No tan seguro"

Diferencias al interior del Ejecutivo español generan incertidumbre sobre si el paquete legal preparado en respuesta a la crisis de Oriente Medio contemplará mecanismos para frenar desalojos y prorrogar contratos arrendaticios ante el reclamo de aliados de izquierda

Mónica García da por "seguro"

El detenido por el crimen machista de Pedreña (Cantabria) pasa a disposición judicial

El sospechoso del asesinato de una mujer en Pedreña llegó al juzgado tras el plazo legal de detención, mientras la investigación, confirmada como violencia de género por las autoridades, sigue en curso bajo responsabilidad de la Guardia Civil

El detenido por el crimen

Fúster pide a Espinosa que se ocupe de sus negocios y a todos los disidentes que "se metan el ego por donde les quepa"

El vocero nacional ha respondido con dureza a antiguos miembros críticos, acusándolos de buscar protagonismo tras haber ocupado cargos internos, defendiendo la actual dirección y desmintiendo irregularidades económicas en la organización ante recientes denuncias públicas

Fúster pide a Espinosa que

Acepta 6 meses de cárcel por intentar agredir con una vara de hierro a un guardia civil en Xinzo (Ourense)

Acepta 6 meses de cárcel

Mariscal (Vox) tacha a García-Gallardo de "traidor, desgraciado y niñato" tras sus palabras sobre la mujer de Abascal

Mariscal (Vox) tacha a García-Gallardo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

García-Gallardo critica la “deriva” de

García-Gallardo critica la “deriva” de Vox: “Yo perdí la confianza en Abascal cuando conocí que se estaba embolsando un tercer sueldo en la cuenta de su mujer”

Los funcionarios de prisiones incautan más de seis teléfonos móviles al día dentro de las cárceles: “Generan un mercado negro que provoca conflictos”

Las consecuencias legales de copiar en el examen de conducir: la DGT pone multas de hasta 500 euros

La DGT cambia el reglamento para las autocaravanas y campers: normas para aparcar, plazos para la ITV y nueva señal

La Guardia Civil investiga a un padre y un hijo por ofertar una vivienda turística en Sierra Nevada que no existía: tras el pago de la señal, desaparecían

ECONOMÍA

La guerra en Oriente Medio

La guerra en Oriente Medio genera sobrecostes de 100 millones de euros para agricultores y ganaderos

El Gobierno quiere reactivar el producto de ahorro del PP que permite invertir 5.000 euros sin pagar impuestos

David Jiménez, economista y abogado experto en herencias: “Esto es lo que pasa si no haces testamento”

Un jubilado alquila el salón de su casa para eventos privados para poder tener dinero extra

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 18 de marzo

DEPORTES

Las palabras del Arbeloa tras

Las palabras del Arbeloa tras la victoria del Real Madrid ante el Manchester City: “Si quieres ser campeón de Europa, tienes que ganar a los mejores”

El motivo por el que Courtois tuvo que ser sustituido en el descanso y entró Lunin para ocupar su puesto

El Real Madrid sella su billete para cuartos de final de Champions tras imponerse a un Manchester City en desventaja

Marruecos es declarado campeón de África por la CAF tras la retirada de Senegal en la final

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions