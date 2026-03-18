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El Tottenham no llena el estadio

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Londres, 18 mar (EFE).- El Tottenham Hotspur no consiguió llenar el estadio para afrontar este miércoles el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, en el que tratará de remontar el 5-2 que encajó en la ida.

El Tottenham Hotspur Stadium, con capacidad para algo más de 62.000 espectadores, tuvo huecos importantes en el último anfiteatro, signo de la poca confianza de la afición en que su equipo supere la eliminatoria.

El Atlético de Madrid sí ocupó las 2.800 localidades de las que dispuso en el estadio del norte de Londres. EFE

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