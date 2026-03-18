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El Alavés conmemora los 25 años de su final europea con una camiseta histórica

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Vitoria, 18 mar (EFE).- El Deportivo Alavés presentó este miércoles la camiseta conmemorativa del 25 aniversario de la histórica final de la Copa de la UEFA que disputó en Dortmund ante el Liverpool.

El 16 de mayo de 2001 se jugó una final que quedó en la retina de todos los aficionados del equipo vitoriano, que perdió 5-4 en un partido que se decidió con un gol de oro en propia puerta del conjunto vasco.

En aquel encuentro, el Alavés saltó al terreno con una equipación única azul con una franja amarilla recordada por todos los aficionados alavesistas.

Aquella camiseta vuelve a ver la luz en una reedición única. La nueva prenda, exclusiva y de edición limitada, incorpora detalles especialmente diseñados para rendir homenaje a aquel momento histórico del club.

Entre ellos, luce inscrita la fecha del partido junto al encuentro disputado, además de un parche conmemorativo que recuerda los 25 años de aquella hazaña del Alavés en Europa.

Los encargados de desvelar la nueva camiseta fueron el capitán albiazul Ander Guevara y Manolo Martín, seguidor que vivió en primera persona aquella final, quienes ejercieron de modelos en una presentación muy especial.

El Alavés vestirá esta equipación especial en mayo, mes en el que se cumplirá el 25 aniversario de aquel partido, y en Mendizorroza, en el duelo que le enfrentará al Barcelona. EFE

jd/ism

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