Dudú (Jaén) es operado de tendón de Aquiles y será baja un año

Jaén, 18 mar (EFE).- El portero del Jaén Paraíso Interior Eduardo da Silva Ferreira Lima, Dudú, fue operado este miércoles de una rotura de tendón de Aquiles que le mantendrá alejado de la competición durante una año aproximadamente.

La cirugía fue realizada por el doctor Miguel de la Hoz, con la colaboración de José Miguel Olmo, jefe de los servicios médicos del club, según informó la entidad amarilla en un comunicado.

El guardameta brasileño se lesionó hace dos semanas en el encuentro ante el Noia Portus Apostoli (1-1), en el que tuvo que retirarse en el minuto 13 de la primera mitad tras notar molestias que ya hicieron temer una dolencia de gravedad.

El Jaén Paraíso Interior señaló que la operación fue “un éxito”, aunque advirtió de que se trata de una lesión de larga duración.

La baja de Dudú supone un contratiempo importante para el conjunto jiennense en un momento clave del curso. En los últimos partidos había asumido la titularidad y su ausencia deja como único portero del primer equipo a Carlos Espíndola.

Ante esta situación, el club ha recurrido al juvenil Hugo para la Copa de España que se inicia en Granada este jueves. EFE

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