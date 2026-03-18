Bernal: "Hemos demostrado de lo que somos capaces de hacer"

Barcelona , 18 mar (EFE).- El centrocampista del Barcelona Marc Bernal aseguró, tras golear al Newcastle (7-2) y sellar el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, que su equipo demostró de lo que es "capaz" de hacer especialmente en la segunda parte, cuando marcó cuatro goles.

En declaraciones a los medios de comunicación tras el partido disputado en el Spotify Camp Nou, el mediocentro catalán destacó que el penalti de Lamine Yamal al filo del descanso, que significado el 3-2, les dio "fuerzas" en la reanudación.

"Ellos han apretado en la primera parte. Sabíamos que venían a hacer eso", declaró el canterano al ser preguntado por la primera parte del Newcastle.

Bernal, autor del segundo tanto del partido y que esta temporada ya ha marcado cinco goles, se mostró satisfecho con su actuación: "Estos goles son momento únicos que no se me pasaban por la cabeza vivir. Estoy muy contento de poder ayudar con goles". EFE