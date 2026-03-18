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Albares aboga por un frente europeo basado en la ONU que no permita "aventuras militares"

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Alcalá de Henares (Madrid), 18 mar (EFE).- El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha abogado este miércoles por plantear a los países europeos que creen en Naciones Unidas que deben escoger entre el "orden o el desorden" mundial y ha hecho un llamamiento a que la UE no permita que "aquellos que entran en aventuras militares, lo hagan".

El ministro ha participado en el X Congreso Internacional de Editores de Medios Europa-América Latina Sede del Instituto Cervantes en Alcalá en el que ha defendido dicho planteamiento porque, ha advertido, "a base de sumar desorden vamos a llegar al caos".

"O escogemos el derecho, o escogemos lo opuesto que es la fuerza. O escogemos la paz o escogemos la guerra", ha sentenciado Albares, que ha destacado que España lidera "un movimiento a escala global, simplemente por coherencia" respecto a la guerra en Oriente Medio.

Ha remarcado que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán es "unilateral" y supone una "violación flagrante" del derecho internacional y ha recordado que la política exterior del Gobierno responde a los intereses de los ciudadanos de España.

El ministro ha considerado que "hace falta que los europeos sean conscientes" de la fuerza y capacidades de la UE para que eso "se traduzca en una acción política a nivel global", en la que prime -ha insistido- "el salto a la soberanía" en diversos terrenos, como el energético, militar o digital, principalmente liderando y legislando la Inteligencia Artificial.

"Sabemos lo que tenemos que hacer, lo que hace falta es tener voluntad política de hacerlo", ha asegurado Albares, que ha reclamado plantar cara "a la extrema derecha" en el mundo para defender la democracia, tolerancia y igualdad.

Sobre la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en noviembre en España, ha destacado que debe servir para "conseguir una voz iberoamericana" que se posicione en el mundo "genuinamente" ante una ruptura del orden internacional en la que "la guerra ha vuelto a ser su instrumento de política exterior".

Por ello, ha subrayado Albares que cobra "mayor importancia" la unidad iberoamericana porque supone "compartir valores y objetivos".

Ha ensalzado que un valor común iberoaméricano "es creer en Naciones Unidas" y "defender la paz" porque "los países latinoamericanos no se hacen la guerra" y son los que más acuden al Tribunal Internacional de Justicia para dirimir sus disputas.EFE

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