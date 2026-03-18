1-0. El Tottenham domina al descanso

Londres, 18 mar (EFE).- Un cabezazo de Randal Kolo Muani a la media hora da vida al Tottenham Hotspur, que necesita dos goles más para forzar la prórroga contra el Atlético de Madrid en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones de fútbol (1-0).

Después de treinta buenos minutos del Tottenham, con el Atleti muy metido atrás -aunque le anularon un gol por fuera de juego a Ademola Lookman-, los 'Spurs' lograron avivar las esperanzas de la remontada con un tanto de Kolo Muani.

Las mejores de los rojiblancos las tuvieron Julián Álvarez con un disparo al larguero y Giuliano Simeone con un remate que desvió Cristian Romero para un paradón de Guglielmo Vicario. EFE