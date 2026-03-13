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Zapatero afirma que el PSOE siempre ha sido "leal" y constructivo con CyL y tiene claro que no perderá el domingo

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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reconocido que el PSOE siempre ha mantenido "la lealtad" con Castilla y León, con una "oposición constructiva" y ha aseverado que el próximo domingo los socialistas no van a perder en las urnas.

Así lo ha aseverado el expresidente leonés durante su intervención en el mitin de cierre de campaña que se ha celebrado este viernes en la Cúpula del Milenio de Valladolid y que ha contado con la presencia del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros Óscar Puente, Ana Redondo y Milagros Tolón, que han arropado al candidato socialista a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

Durante su intervención, Rodríguez Zapatero ha recordado al que fue el primer presidente de la Junta, el socialista Demetrio Madrid, presente en el acto, al que "hicieron una mala jugada", al tiempo que ha explicado que a pesar de ello, el PSOE siempre ha mantenido "la lealtad a la Comunidad" y nunca los socialistas han hecho "nada extraño".

"Nunca apostamos porque las cosas fueran mal para que a nosotros nos fuera bien", ha aseverado el expresidente, que ha apuntado que el PSOE siempre ha hecho "una oposición constructiva" en la Comunidad y se ha mostrado confiado en que el próximo domingo, en la cita con las urnas, al Partido Socialista "le va a ir muy bien".

Al respecto, José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado claro que el PSOE que no va a perder, "porque la esperanza nunca pierde" la esperanza para Castilla y León "es Carlos Martínez y el Partido Socialista".

146 AÑOS DE LUCHA.

Y es que el expresidente del Gobierno ha aseverado que el PSOE "es un partido muy vivo" con 146 años de lucha que nació "para ganar los derechos de los trabajadores, las 40 horas, el derecho al descanso, la cotización a la Seguridad Social o el derecho a una protección ante la enfermedad".

VOX "SUMISOS Y COBARDONES..

Unos derechos ganados "para los españoles" y para los que vienen de fuera a trabajar, lo que le ha llevado a cuestionar a Vox, de quien ha dicho que son "unos valientes para hablar de los menores no identificados y de los inmigrantes" pero son "unos sumisos y cobardones cuando Trump o Netanyahu dice algo".

Por ello, José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que Vox se han olvidado "de lo que es España", se han olvidado de todos los españoles que tuvieron que salir y emigrar a Francia, Alemania, Suiza, Argentina, Venezuela o México y para los que se esperaba que fueran tratados "con dignidad, con derechos, con leyes, para que pudieran tener un futuro".

Una dignidad y unos derechos que el expresidente del Gobierno ha pedido para todas las personas, "vengan de donde vengan", porque se trata de "tener un poco de sensibilidad" con esas personas que se ven obligadas a dejar sus países para buscar un trabajo o huyendo de la guerra.

"Y lo último que hace (Vox) es procurar condenarles y echarles la culpa de las mentiras que dicen" ha afirmado José Luis Rodríguez Zapatero, que ha defendido que los inmigrantes lo que hacen es contribuir a la Seguridad Social y mejorar la población, como ha ocurrido en Castilla y León.

ORGULLO.

En este sentido, José Luis Rodríguez Zapatero ha mostrado su "orgullo" porque España tenga un presidente que ha aprobado la regularización de inmigrantes como lo hizo él, cuando regularizó "con éxito" a casi 500.000 personas.

Asimismo, ha recordado que Pedro Sánchez ha dicho "en tres ocasiones" que "no" a acciones "ilegales y absurdas" como fue decir no al incremento del gasto en defensa hasta el 5 por ciento del PIB, lo que hubiera supuesto que España se "despidiera de poder hacer en años nuevos hospitales, universidades o inversiones en infraestructuras".

En segundo lugar, Sánchez dijo no "a la barbarie de Gaza, a la barbarie de Netanyahu" y al asesinato de "60.000 personas y 20.000 niños", y ahora en Irán, por lo que Rodríguez Zapatero ha afirmado que el PSOE pasará a la historia por no apoyar "esas intervenciones ilegales, ilegítimas, bárbaras, que han matado a tanta gente".

Y sobre las consecuencias económicas que está provocando el conflicto de Irán, con el incremento de los precios José Luis Rodríguez Zapatero le ha pedido a Vox y al PP que "digan la verdad" a los españoles de quienes son los responsables "y culpables de esas consecuencias económicas".

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